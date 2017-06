Florin Andone: ”La echipa națională mă simt blocat”

Atacantul lui Deportivo, Florin Andone, a declarat într-o conferință de presă: ”Trebuie să avem un meci bun cu toții sâmbătă pentru că este un meci important pentru noi. Dacă voi juca voi da totul. Ar fi frumos să am și o zi bună, să pot da un randament bun. Trebuie să am și eu un pic de noroc să dau și goluri la echipa națională pentru că am doar un gol. Tot timpul mă gândesc la lucrul acesta pentru că în ultimele luni unde am jucat tot am dat goluri, dar la echipa națională de ceva timp parcă sunt blocat, parcă nu sunt același jucător. Simt nevoia de a mă elibera, să pot juca cum sunt eu. Cred că am nevoie foarte mare de un gol pentru că un gol ar însemna un plus pentru mine. Mi-ar da foarte mare încredere, aș putea ajunge la un nivel mai ridicat pe care eu cred ca îl am la echipa mea de club.”

Tricolori nu au reușit să înscrie în precedentele partide, întrebat de o posibilă cauză, Andone a declarat: ”Nu știu de ce naționala nu înscrie în ultima perioada. Nu pot să explic de ce. Echipele pe care le avem în față și ele vor sa câștige și nu este ușor. Sunt meciuri internaționale și toată lumea vrea să înscrie. Important este să avem o prestație bună și sa ne întoarcem mulțumiți de rezultatul din Polonia. Noi mergem cu mentalitatea să câștigăm. Trebuie să mergem să jucăm serios, tare, cu multă ambiție și curaj.”

România se află pe locul 4, cu 6 puncte, în clasamentul Grupei E.