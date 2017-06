Simona Halep s-a calificat fără emoții în sferturi la Roland Garros

Halep (25 ani), a treia favorită a competiției, a făcut un meci excelent și nu i-a lăsat nicio șansă ibericei, câștigând în exact o oră de joc, scrie Agerpres.

Simona Halep a reușit prima sa victorie pe zgură în fața Carlei Suarez, după ce pierduse pe cele patru meciuri anterioare cu spaniola pe această suprafață. Halep, finalistă în 2014 la Roland Garros, își depășește performanța de anul trecut la turneul parizian, când s-a oprit în optimi.

Românca a început meciul ceva mai ezitant, dar a câștigat primul ghem, pe serviciul său, după ce a salvat două mingi de break. Punctele s-au succedat destul de rapid și în general în favoarea Simonei, care a făcut un joc aproape de perfecțiune în fața spaniolei. Scorul a fost 2-0, 3-0, 4-0 (break luat la zero), 5-0, pentru ca adversara să reușească și ea un ghem, pe serviciul său, înainte ca Simona să încheie setul cu un sec 6-1 (26 minute).

Halep a început excelent și setul secund, cu break, a avut apoi 40-0, dar au urmat o serie de erori și deși a mai avut o șansă de 2-0, Carla Suarez și-a recuperat break-ul, 1-1. După acest mic impas, Halep și-a reluat marșul către sferturi și a câștigat din nou contra serviciului, apoi a luat un ghem la zero (3-1), iar în ciuda încercărilor disperate ale ibericei, soarta meciului a fost inevitabilă, Simona câștigând și al doilea set cu 6-1.

Halep a avut 2 duble greșeli în acest meci și procentaje excelente la primul serviciu (77%), precum și cu punctele realizate, 68% cu primul serviciu, 42% cu al doilea. Suarez a avut procentaje de sub 50% la ambele (39%, respectiv 27%). Simona a avut 19 winners (Suarez 5) și a comis 20 de erori neforțate (25 pentru iberică).

Românca are acum 7-6 în meciurile directe cu Carla Suarez (28 ani, 23 WTA), cap de serie numărul 21. Iberica s-a impus în 2010, în primul tur la Barcelona, cu 6-4, 3-6, 6-3, apoi în 2011 în turul al doilea la US Open, cu 3-6, 6-2, 6-2, Simona a obținut prima victorie în 2012, la Miami, în runda inaugurală, cu 6-7 (5), 6-3, 6-3, Suarez a învins în 2012 în sferturi la Barcelona, cu 6-4, 6-1, a urmat al doilea succes al Simonei, în 2012, la Tokyo, în primul tur, cu 6-2, 6-3. Suarez a învins în 2013, în primul tur la Roland Garros, cu 3-6, 6-2, 6-2, apoi au venit două succese ale Simonei, în 2013, în semifinale la 's-Hertogenbosch, cu 6-3, 6-2, și în optimi la New Haven, în același ani, cu 3-6, 6-4, 6-1. Iberica a beneficiat și de o neprezentare a româncei, în 2014, la Roma (optimi), dar Halep s-a impus în 2015 la Indian Wells, în sferturi, cu 5-7, 6-1, 6-1. În 2015, la Roma, spaniola s-a impus cu 2-6, 6-3, 7-5, în semifinale, iar Halep a obținut victoria în 2016, la US Open, în optimi, cu 6-2, 7-5.

Halep și-a asigurat un cec de 340.000 de euro și 430 de puncte WTA, urmând să joace în sferturi cu învingătoarea dintre ucraineanca Elina Svitolina, a cincea favorită, și croata Petra Martic.