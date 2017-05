Mureșan răsuflă ușurat, CFR a ieșit din insolvență!

”Este un moment foarte importante pentru clubul nostru. Practic în minutul 90+1 am obținut o mare victorie, am obținut o mare victorie, am ieșit din insolvență. Acum că nu mai suntem în insolvență, se modifică clar automat și bugetul și obiectivele. Vom avea un buget mai mare pentru că ne dorim un loc de cupe europene.” a declarat președintele clubului, Iuliu Mureșan pentru agerpress.

Recent, gruparea din Ardeal a primit și licența pentru următorul campionat.

Echipa antrenată de Vasile Miriuță a intrat în insolvență pe data de 4 Februarie 2015. Noul finanțator al echipei a achitat datorii de peste cinci milioane de lei. CFR Cluj este a doua echipă care iese din insolvență după FC Dinamo București.