Căpitanul echipei U-BT, Tudor Jucan, se retrage!

Jucan, într-un interviu publicat pe site-ul oficial U-BT, a declarat: ”Pentru mine a fost un sezon foarte greu. Fizic am început să simt acești 14 ani de carieră. A început să mă doară tot corpul. După cantonamentul de la Mediaș, am decis să pun capăt carierei. Acum vreau să mă liniștesc puțin, să petrec timp cu familia mea, să stau cu fetița, dar oricum nu cred că voi deveni antrenor. Legat de cariera mea nu am nici un regret, dacă ar fi să o iau de la capăt aș face exact același lucru. Eu sper doar ca suporteri să fie în continuare alături de baschet, pentru că este un sport foarte spectaculos.”