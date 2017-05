Adio Cupă pentru Potaissa Turda

Lusitanii au reușit să fie mereu în avantaj pe toată durata meciului. Fapt ce a tăiat speranțele tuturor suporterilor veniți de la Turda să își susțină echipa în Sala Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj.

Horațiu Gal, tehnicianul Potaissei, a declarat după meci: ”Această înfrângere noi o luăm ca pe o victorie. Am avut un adversar incredibil, este o echipă de Champions League, și suntem bucuroși că am reușit să jucăm cu ei. Vreau să felicit pe această cale băieții mei care au avut un an incredibil. Au muncit, s-au luptat. Și am reușit împreună să ajungem sus în Challenge Cup. Este o performanță pentru noi să jucăm cu o asemenea echipă. Dar eu consider că Potaissa putea să fie ajutată mai mult, și aici mă refer la faptul că cei de la Sporting au fost mai avantajați din punct de vedere al programului. Se putea, de exemplu, amâna pe săptămână viitoare, să avem liniște și noi. Echipa o să evolueze, au venit mulți sponsori, mulți oamenii de încredere și sperăm să facem în continuare lucruri frumoase.”

Jucătorul Potaissei, Lazăr Radu, a declarat după partidă ”Știam deja că ne așteaptă un meci greu, știam asta încă de la Lisabona. Noi azi am făcut tot ce am putut, din păcate, însă, am putut doar atât. Eu consider că au câștigat Cupa meritat, le urez succes în continuare. Anul acesta noi am reușit multe, am muncit și sperăm la anul să ajungem mai sus.”

Portughezii au cucerit pentru a doua oară trofeul, la 7 ani distanță de la ultimul obținut.