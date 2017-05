Universitatea s-a calificat în finala Cupei României. Sezon incredibil

Echipa antrenată de Marius Popescu a reușit să se impună încă din prima repriză. Brian Lemac a avut prima ocazie senzațională în minutul 15. Dar, mingea nu a vrut să intre în poartă. După câteva minute, gazdele au avut și ele prima lor ocazie prin fotbalistul Sîmboan, însă portarul Universității, Rareș Pop a fost pe fază și pericolul a fost îndepărtat. Primul gol a lui U Cluj a venit în minutul 36 datorită veteranului Dorin Goga, care a reușit să înscrie la colțul lung.

A doua repriză a fost una destul de monotonă datorită vremii, o ploaie torențială care a încetinit jocul din partea ambelor echipe. Al doilea gol a fost marcat spre sfârșitul meciului, în minutul 92, de Adrian Pintea, care intrase cu două minute înainte. Tehnicianul Marius Popescu nu este la prima mutare ”inspirată” în acest sezon. La ultima dispută de pe Cluj Arena, jucătorul Darius Hîmpea, cum a fost introdus de către ”Papi”, cum a și marcat, spre surprinderea tuturor.

În faza a II-a a competiției, U Cluj a învins-o pe Sticla Arieșul Turda cu un scor de 5-1, iar în sferturile din finală nu au întâmpinat nici o problemă în disputa contra celor de la Vulturul Real Fundătura (13-0).

Universitatea o va întâlni, din nou, sâmbătă de la ora 18:00 pe Armenopolis Gherla în penultima etapă din Liga a IV-a. Meciul nu va fi unul obișnuit pentru FC Universitatea Cluj, datorită faptului că sub îndrumarea lui Ioan Ovidiu Sabău, ”alb-negrii” au hotărât să doneze tot profitul care îl vor obține din vânzarea biletelor, fostului fotbalist Cristian Coroian care trece prin momente foarte grele. Coroian a suferit un accident vascular cerebral în anul 2015 în timp ce o antrena pe formația Metalurgistul Cugir. ”Coro” de atunci urmează tratamente extrem de costisitoare pentru a se putea recupera.

”Facem un apel la fani, pe care îi așteptăm în număr cât mai mare în tribune pentru a putea contribui, împreună, la susținerea unui om care și-a dedicat viața sportului cu balonul rotund.” a fost mesajul publicat pe site-ul oficial al Universității.

U Cluj după sezonul excelent din Liga a IV-a, formația se pregătește pentru meciul de baraj, singurul care îi mai lipsește pentru a avea acces în Liga a III-a. Dacă U promovează în Liga a III-a principala adversară este FC Zalău care deja are ca și țintă promovarea în Liga a II-a. Recent, Primăria din Zalău a votat în ședința de Consiliu Local alocarea sumei de 250.000 de euro echipei de fotbal, pentru toate cele necesare. Zalăul are și foarte mult ajutor din partea anumitori sponsori. Iar, bugetul echipei ar putea depăși sezonul viitor suma de 300.000 de euro, tocmai din acest motiv gruparea are în plan pentru sezonul viitor transferarea antrenorului Adrian Iencsi.

Finala Cupei României, faza județeană, cel mai probabil se va disputa pe data de 9 sau 10 iunie, pe Cluj Arena. Universitatea o va întâlni pe echipa Gloria Cătina, liderul Ligii a V-a.

Elevii lui Marius Popescu în cele 26 de partide disputate, au reușit 25 de victorii și o singură remiză. U este clasată pe primul loc în clasament cu 76 de puncte.