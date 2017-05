Lazăr Radu: ”Ce se întâmpla acum este o sărbătoare pentru handbalul turdean”

Potaissa Turda nu a reușit să țină pasul cu echipa Sporting Lisabona, aceasta având uneori chiar și 13 goluri avans. Ardelenii nu au început bine meciul, iar gazdele au profitat.

Lazăr Radu, jucătorul Potaissei, a declarat pentru Monitorul:

”Știam că ne așteaptă un meci greu la Lisabona, prin prisma valorii jucătorilor echipei Sporting, jucători cu experiență la nivel de Champions League. Am dat tot ce am avut mai bun dar din păcate de data aceasta nu a fost destul. Pentru noi anul acesta a însemnat o experiență deosebită în Challange Cup, returul îl abordăm la victorie indiferent de diferența de goluri. Cred că este foarte important să terminăm această experiență cu o victorie în fața propriilor suporteri, chiar și la ”jumătate de gol” diferență. Într-adevăr au fost multe greșeli în meciul de la Lisabona, aș putea să găsesc scuze, dar adevărul este că au fost mai buni ca noi și până la urmă la asta este rezumă totul.”

Sala din Turda este una foarte mică, tocmai din acest motiv turdenii au apelat la sala sporturilor ”Horia Demian” din Cluj.

Lazăr a comentat situația: ”Din păcate, sala de la Turda nu a fost eligibilă pentru o finală de cupă europeană, suntem câțiva jucători care am activat în trecut la Universitatea Cluj, deci suntem obișnuiți cu sala asta. Distanța dintre Turda și Cluj nu e una mare și sper ca iubitorii de handbal din Turda să facă un sacrificiu și să vină să ne vadă la Cluj. Să fie alături de noi ca de fiecare dată și le promitem că vom da totul pentru a ieși cu capul sus de pe teren. De asemenea sunt convins că și iubitorii de sport și de handbal din Cluj vor fi alături de noi!”

Întrebat de condiția lor fizică actuală, Lazăr ne-a declarat: ”Avem un lot restrâns numeric, și este normal ca oboseala acumulată să se resimtă, dar când joci cu un meci cu asemenea miză, o finală de cupă europeană, este normal să dai totul până la ultima picătura de energie.”

”Trofeul acesta nu a fost obiectivul nostru în acest an, am luat-o pas cu pas și am încercat să trecem cât mai multe tururi, este o mare performanță pentru noi și faptul că am ajuns în finala și că o sa jucăm ultimul meci din cupele europene din acest an, acasă în fața unui public care se anunță numeros. Consider că o să fie o zi de sărbătoare pentru handbalul turdean, trebuie să ne bucurăm și să exploatăm momentul la maxim deoarece nu știu când ne vom mai întâlni cu așa ceva!” a încheiat jucătorul Potaissei.

Pentru Sporting Lisabona au marcat Ivan Nikcevic 10 goluri, Janko Bozovic 8 goluri, Pedro Portela 5 goluri, Carlos Reusga Pasarin 5 goluri, Joao Pinto 3 goluri, Igor Zabic 2 goluri, iar Michal Kopco, Bosko Bjelanovic, Carlos Carneiro, Francisco Tavares au reușit fiecare câte un gol.

Golurile turdenilor au fost marcat de Georgică Cîntec 5 goluri, Roman Zacaciurin 5 goluri, Răzvan Pavel 4 goluri, Lucian Ignat 3 goluri, Roland Thalmaier 2 goluri, Dragoș Iancu 2, Radu Lazăr 2 goluri, Silvian Amihăiesi 2 goluri, Ștefan Huta 2 goluri și Cristian Adomnicăi 1 gol.

Returul va avea loc în 27 mai în Sala Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj.

Raluca Sas