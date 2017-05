U-BT, victorie la limită în primul meci din finală. 3000 de spectatori

În primele două sferturi băieții lui Mihai Silvășan nu au avut emoții și au reușit să-i pună în dificultate pe adversari. Problemele, însă au apărut după pauză când steliști au apăsat pe accelerație și treptat s-au apropiat de scorul clujenilor.

După meci antrenorul Universității, Mihai Silvășan a declarat ”E o victorie foarte importantă, căci cel mai important meci într-o finală e primul. În momentele grele am rămas tari din punct de vedere mental și noi am fost cei care ne-am dorit mai mult victoria și am obținut-o. Nu am reușit, însă, absolut nimic. În două zile avem alt meci, trebuie să ne recuperăm fizic în primul rând, pe urmă mental și să-l abordăm și al doilea meci. Peste două zile e cu totul alt meci și trebuie să găsim soluții indiferent de ce va fi.”

Cel mai bun marcator al ”studenților” a fost Ousmanne Barro cu 27 de puncte, urmat de Kyndall Dykes cu 22 de puncte și Vlad Moldoveanu cu 14 puncte. Iar de la Steaua cei mai buni marcatori au fost Runkauskas Marius cu 18 puncte, Curry Morris Sharaud cu 14 puncte și Baciu Cătălin Lucian cu 13 puncte.

Cele două echipe s-au întâlnit de cinci ori în acest sezon, mai exact de patru ori în campionat și o dată în Cupa României. Din aceste dispute U-BT a ieșit mereu învingătoare.

Meciul 2 din finală se va juca pe data de 21 mai de la ora 19:00 în Sala Sporturilor ”Horia Demian”, abia pe urmă seria se va muta la București.

La momentul actual scorul la general este de 1-0 pentru Universitatea.