Vlad Moldoveanu ”Steaua e o echipă îngâmfată, are un aer de echipă superioară”

”CSM Oradea a fost o echipa mai agresivă, o echipă mult mai bună la ei acasă, ne-au bătut de două ori în primul sfert deci putem spune că meciul a fost decisiv din primul sfert. Chiar ne-au luat pe sus și nu au vrut să ne dea o șansă să stăm în meci. Noi am alergat după ei și am reușit să-i batem 3 sferturi, dar degeaba îi bați 3 sferturi dacă în primul sfert ei deja aveau un avans de 15-20 de puncte. Însă, meciul 5 a fost un meci de totul sau nimic, era un meci care se putea câștiga doar prin voință și prin efort, efectiv trebuia să luptăm până la epuizare. Și a fost un meci care cel puțin pe mine m-a obosit psihic, pe lângă partea fizică. Pentru că întotdeauna trebuie să fii conectat, să fii pe fază și să te gândești cum să iți ajuți echipa să câștige pentru că orice greșeală te poate costa. A fost un spectacol baschetbalistic care cred că a plăcut tuturor celor care s-au uitat. Atmosfera a fost extraordinară, aveam nevoie. După cum am spus seria asta a fost câștigată de echipa care a avut avantajul terenului propriu. Eu consider că sala ne-a purtat spre finală.” a declarat Vlad Moldoveanu pentru Digi24.

Meciurile de pe teren propriu au fost în mână Universității, însă, meciurile de la Oradea au luat o întorsătură groaznică pentru echipa U-BT ”După meciul 3 ne-a fost greu, nu ne așteptam să ne fie ușor la Oradea dar nu ne așteptam să fim luați pe sus. Oradea s-a focusat pe mine, mi-a fost foarte clar de la început. De exemplu jos îmi era foarte greu să primesc mingea. Într-un fel mă flatează chestia asta pentru că înseamnă că mi-am făcut treaba foarte bine până acum.” a mărturisit Moldoveanu.

Vlad a mai declarat ”Da, simțim oboseala fizică și psihică după seria asta. În special după această serie. Dar acum nu avem mult timp pentru că urmează finala cu Steaua. Din nefericire, noi am avut o serie cu Craiova care nu ne-a fost benefică. Am întâlnit o echipă care efectiv voia să meargă în vacanță. Iar Oradea a întâlnit o echipă care voia să se califice. Acest lucru într-un fel i-a ținut pe ei în priză, noi am avut 3 meciuri în care în sfertul 4 au jucat cei tineri. Chestia asta psihic nu ne-a ajutat. Noi am sărit de acolo la o serie, cea cu Oradea, mult mai grea care eu consider că ne-a epuizat mult. Dar, este o finală nu cred că se mai gândește nimeni dacă sunt obosiți, se joacă cu trofeul pe masă, este totul sau nimic. Mie mi-ar plăcea Bucureștean fiind să câștigăm la București, ar fi mult mai special, mi-ar plăcea să câștig acasă. Și în special pe terenul unei echipe îngâmfate, sunt oameni din conducerea Stelei care au un aer de echipa superioară. Nu am nimic cu ei, dar cred că și noi avem mândria noastră.”

Steaua după 21 de ani din nou într-o finală de Ligă Națională. Chiar în 1996, în respectiva finală întâlnea tot Clujul. U-BT Cluj are în palmares 4 titluri naționale, ultimul obținut în anul 2011.

Echipa antrenată de Mihai Silvășan, U-BT se va bate pentru titlu cu formația Steaua CSM București. Primele două meciuri se vor disputa în 18 ș 20 mai în Sala Sporturilor ”Horia Demian” din Cluj Napoca.

Raluca Sas