U-BT rezistă și se califică în finala Ligii Naționale

Încă de la începutul meciului, Universitatea și-a manifestat dorința de a merge mai departe în această competiție, iar antrenorul Mihai Silvășan a declarat imediat după meci:

”A fost o serie pe care noi am început-o bine, însă, din păcate, nu am rămas la fel puternici din punct de vedere mental. Personal, știam că nu vor ceda, sunt campionii en-titre și au orgoliul lor, au continuat lupta. La Oradea, nu am reușit să ne ridicăm la nivelul de intensitate necesar, aici a fost cheia... Cu totul altă abordare și mentalitate am avut în această seară, băieții au luptat extraordinar, au făcut-o și pentru Aleks Rasic, care a fost alături de noi pe bancă și am demonstrat că suntem o adevărată echipă, că putem trece peste probleme și să evoluăm la un nivel alt. Le-am spus băieților după meci că încă nu am realizat nimic, nu ne mulțumim cu atât, vrem să nu ne repetăm greșelile din seria cu Oradea... Îi felicit pe băieți, și-au făcut treaba cu toții, am zis și după meciurile cu Oradea, Vlad Moldoveanu ne ajută foarte mult, chiar dacă pe statistică nu se văd toate lucrurile, el este un jucător inteligent, care afectează jocul nostru în mod pozitiv. Îi felicit pe toți, au ieșit toți în evidență când a fost cazul, banca de rezerve ne-a ajutat și susținut tot timpul, îi felicit și le mulțumesc tuturor. Urmează meciurile cu Steaua, nimic nu ne mulțumește decât victoriile!”

Kuti Nandor, jucătorul Universității, a declarat:

”A fost un meci foarte greu pentru noi, am intrat în teren foarte motivați, știam că nu avem nicio altă șansă, că trebuie efectiv să ne luptăm ca să învingem Oradea. Este o echipă foarte bună, ne-au pus mari probleme în meciurile 3 și 4, am hotărât însă să nu-i lăsăm să câștige și meciul acesta. Sala a fost senzațională, sperăm ca fiecare meci, indiferent cu cine jucăm sau că e finală, semifinală sau meci de sezon regulat, așa va fi mereu! Au fost zile grele, antrenorii au făcut o treabă foarte bună cu scounting-ul, le-am găsit slăbiciunile și am câștigat! Dedicăm victoria lui Rasic, toată echipa îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi în acest sezon, este un caracter extraordinar, eu personal vreau să-i mulțumesc pentru toate informațiile și sfaturile pe care mi le-a dat!”

”Două echipe foarte, foarte bune. A fost frumos pentru toată lumea, și pentru public. Este evident că noi suntem foarte dezamăgiții. De asemenea vreau să mai spun că îmi pare extrem de rău că nu am luat un meci aici nu mă refer neaparat la asta, însă până la urmă acesta este scorul trebuie să-i felicităm pe cei din Cluj, bravo lor și să le urăm succes în finală. Dacă jucam acasă era altceva, pentru că ambele sălii sunt extraordinare sincer, publicul din Cluj este extraordinar, dau o energie senzațională. Poate nu întâmplător au avut așa victorii doar pe teren propriu”, a explicat Cristi Achim, antrenorul echipei CSM Oradea.

Cel mai bun marcator al Universității a fost Dykes Kyndall, urmat de Moldoveanu Vlad și Maksym. La oaspeții cel mai bun marcator a fost Zeno Martin Gilbert, pe locul doi Mandache Andrei, iar pe locul trei Barnette Sean Antwan.

U-BT o va întâlni în Finala Ligii Naționale pe Steaua CSM, primele meciuri se vor disputa pe data de 18 mai și 20 mai în Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj.

Raluca Sas