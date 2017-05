Din Senegal la Universitatea Cluj, suporterii l-au botezat ”Vasile”

Reporter: Cum ai ajuns la Cluj?

Seck Baba Ndaw: În Cluj am ajuns prin intermediul domnului Ioan Ovidiu Sabău, managerul Universității care prin intermediul agentului meu m-a adus din Brescia aici în Cluj. La Brescia am jucat de la echipa de juniori până la echipa de seniori. Mi-au propus să vin la U Cluj pentru că este o echipă foarte importantă, și eu am ales să vin să dau ceva în plus echipei și mai ales să învăț tot mai multe de la antrenorul meu Marius Popescu. Am acceptat foarte repede pentru că am considerat că este un pas important și pentru cariera mea.

Ce poți să ne spui despre orașul tău natal Senegal?

Nu am trăit foarte mult timp acolo pentru că părinții mei m-au adus repede în Italia ca să studiez și să joc fotbal pentru că era pasiunea mea. Nu îmi amintesc foarte multe. M-am întors recent pentru Under 21 la Cupa Africii dar nu am stat mult. Acolo încă trăiesc bunicii mei dar și surorile mele.

S-a speculat cum că fratele tău joacă fotbal. Unde mai exact?

Da, fratele meu mai mare, Ibrahima Seck joacă în Belgia la Beveren. El m-a ajutat foarte mult, îmi dă sfaturi multe în domeniu. Iar eu când am timp liber plec la el acolo, în Belgia.

Perioada ta la Brescia cum a fost?

La Brescia, în Italia a fost frumos. Ei m-au văzut cum joc prin intermediul unui prieten de al tatei care lucra acolo. Am fost să dau o probă la 15 ani și m-au luat. Când am ajuns în prima echipă nu am avut foarte mult spațiu, dar nu îmi pare rău că am ajuns aici pentru că este o experiență. Când am fost atunci la prima echipă după ce m-am întors de la națională am avut o problema cu pubalgia și am avut și o perioadă de stop, tocmai din acest motiv ca să mă pun iar în joc am acceptat propunerea celor de la U Cluj. Și sincer am făcut alegerea corectă, simt că am crescut și cresc mult și datorită antrenorului care știe multe despre fotbal.

Cum faci să comunici aici în România? Ce limbă vorbești?

Vorbesc italiană și franceză și putină engleză. Cu antrenorul sunt norocos că știe puțină italiană și uneori îmi explică. Dar, mi-e greu. Am avut norocul că și căpitanul nostru, Gabi Giurgiu vorbește italiană și mă ajută enorm de mult.

Cum te-ai adaptat în România?

Nu am vizitat foarte multe, ies foarte puțin. Nu cunosc foarte mult orașul, dar din puținul din care îl cunosc pot să spun că este un oraș în continuă dezvoltare.

Ce părere ai despre suporteri Universității care te-au botezat ”Vasile”?

E amuzant. Probabil că e dificil să îmi pronunțe numele. Dar, mi-a explicat magazionerul că numele acesta este tradițional, un nume de al lor și când am auzit asta am fost foarte fericit pentru că dacă ei au ajuns să îmi atribuie așa nume înseamnă că s-au atașat de mine și asta e o onoare pentru mine. Suporteri sunt foarte frumoși, de apreciat. Am observat că acest oraș ține mult la echipă. Și tocmai din acest motiv eu zic că această echipă merită să fie undeva sus, nu în liga a IV-a. Eu de fiecare dată când jucăm și îi aud mă emoționez.

Cu echipa cum te înțelegi?

Am avut noroc să dau de niște băieții foarte de treabă, să găsesc aici un vestiar foarte frumos. Băieții buni. O persoană de care am fost foarte legată a fost Gabi Morar și îmi pare rău pentru accidentarea lui, chiar mi-e dor de el. Din afara echipei mă înțeleg cu Gaston Mendi de la ASA Târgu Mureș care atunci când am ajuns în România m-a sunat repede. Duminică a venit să mă vadă la meci, m-am bucurat foarte mult.

Urmărești fotbalul din România?

Nu prea îl urmăresc. Cunosc doar câteva echipe precum Dinamo, Steaua și CFR. Am fost doar la un meci CFR-Dinamo și mi-a plăcut. Doar după am aflat că CFR este marea rivală a lui U. Consider că fotbalul din România ar putea să avanseze mult dacă s-ar da mai multe șanse la tineri.

Extrem de bătăios, despre senegalez antrenorul Marius Popescu a avut doar cuvinte de laudă definindu-l ”băiat foarte muncitor și serios”. Seck Baba a debutat la U Cluj pe data de 25 martie într-un meci în care tânărul atacant a reușit să marcheze 2 goluri, uimindu-i pe toții.

Raluca Sas