Tânărul Iuliu Hațiegan(U), pregătit să ducă povestea mai departe

Tânăra speranță a ”Șepcilor roșii” a împlinit recent vârsta de 19 ani.

Reporter: Care a fost pentru tine cel mai important meci îmbrăcat în ”alb-negru”?

Iuliu Hațiegan: Toate meciurile sunt importante pentru mine, dar dacă aș fi să aleg cele care au însemnat mai mult pentru mine ar fi: primul meci jucat pentru U la juniori sau primul meci la echipa mare, mai este și finala mică pe Țară la Liga Elitelor de anul trecut.

Să facem totuși un pas în spate. De unde a început totul?

Totul a început de la bunicul meu care era deja în lumea sportului, el m-a adus prima oară la stadion la un meci de fotbal când aveam doar 3 ani, nu îmi amintesc foarte bine dar am o imagine a marelui Ion Moina în cap. Am început fotbalul de mic copil, ca apoi în 2008 să vin la Universitatea.

În vară ai acceptat să semnezi fără nici o condiție, de unde această decizie?

Am crescut cu U de mic copil, iubirea față de acest club m-a făcut sa iau această decizie în primul rând.

Apropo de tricoul ”alb-negru”, ce sentimente te încearcă de fiecare dată când la pieptul tău porți acel ”U”?

Un sentiment unic, nu aș avea cum sa îl compar cu ceva, este un sentiment pe care aș vrea îl simtă fiecare fotbalist care joacă pentru echipa lui.

Acel ”U” de pe tricoul tău de care vorbeam înainte este tot ce îți lipsește în nume pentru a avea numele marelui Iuliu Hațieganu, ești ceva rudă?

Da, sunt rudă mai îndepărtată cu el, nu pot sa zic acum exact gradul de rudenie. Și da, într-adevăr ironia face să lipsească acel U care din ce am înțeles, s-a pierdut la bunicul meu la certificatul de naștere.

U Cluj a avut un parcurs foarte bun în acest sezon, cum vezi promovarea aceasta în liga a III-a?

Din punctul meu de vedere promovarea ar trebui sa fie una destul de lejeră pentru echipă, știind munca pe care am depus-o cu toții in fiecare zi a acestui an competițional, atât la antrenament căt și la meciuri.

Însă înainte de acest parcurs, U Cluj a trecut printr-o perioadă mai întunecată, ce părere ai despre tot ce s-a întâmplat atunci?

Nu prea știu eu foarte multe de ce s-a întâmplat atunci, dar important este că U Cluj a rămas in picioare dincolo de tot ce s-a petrecut.

Suporterii au fost mereu alături de voi, ai ceva să le spui?

Da așa este, indiferent de căt de greu a fost ei au rămas lângă noi și eu vreau sa le mulțumesc din suflet pentru asta, știind că și eu am fost unul dintre ei, și probabil așa voi fi mereu.

Ai un exemplu, un idol în lumea fotbalistică?

Fiecare jucător bun e un exemplu pentru mine, începând de la colegii mei și până la cei mai mari fotbaliști a lumii. Încerc să iau de la fiecare tot ce e mai bun, sa învăț câte ceva de la fiecare. Idolii mei de când sunt mic mereu au fost cei mai buni jucători și nu cred ca aș putea să aleg unul.

Ai auzit de vestea că s-ar putea ca mâine la antrenamentul vostru să fie prezent și un invitat surpriză, selecționerul României, Daum?

Da, am auzit de această veste, cred că este o onoare și fiecare jucător își dorește să fie urmărit de selecționerul României.

Echipa de fotbal antrenată de Marius Popescu, U Cluj ocupă primul loc în clasament (61 de puncte). Formația în acest sezon din cele 21 de partide pe care le-a disputat, din 20 a ieșit învingătoare, iar din una ”studenții” au reușit un egal. Fotbaliștii au marcat 124 de goluri și au primit doar 7 goluri, o performanță pentru club.

Raluca Sas