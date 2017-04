Universitatea Cluj pierde finala de pe teren propriu

În meciul cu numărul 4 dintre cele două finaliste scorul a fost favorabil pentru echipa adversă, care s-a impus treptat iar cu greu a mai permis clujencelor să se repună în joc, mai ales în ultimele minute.

Până la pauză, cele două echipe erau la o mică diferență, jucătoarele de la Sepsi având un avantaj de doar 5 goluri după ce ”studentele” au fost ajunse din spate din cauza nenumăratelor ratări. Însă, clujencele au intrat mult mai bine după pauză reușind uneori să se distanțeze foarte bine de echipa Sepsi dar asta nu a fost de ajuns pentru a câștiga după 14 ani o finală pe teren propriu.

Atmosfera în care s-a disputat aceasta finală nu a dezamăgit așteptările tehnicianului de pe banca lui U Cluj, plăcut surprins în prima dispută care a avut loc miercuri, acesta își dorea ca suporterii universității să fie prezenți alături de echipă și după înfrângerea din prima seară.

La scorul de 70-64 antrenorul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, Zoran Mikes a părăsit terenul urmărind meciul dinspre intrare la vestiar, iar meciul s-a oprit timp de câteva minute importante. Întrebat ce părere are, Dragan Petricevici a spus că preferă să nu comenteze.

Petricevici, antrenorul Universității, a mai adăugat: ”E devreme pentru concluzie, trebuie sa lăsăm să se calmeze spiritele, să ne răcorim puțin, concluzii din start.. o echipă de caracter, eu le consider pe ele învingătoare, un public minunat, credeam că după meciul de ieri nu o să fie așa, iată Clujul sportiv a demonstrat că merită să aibă echipa campioană și o să facem pe viitor tot posibilul să o avem. Titlul nu am luat, dar cele 35 de minute când a contat doar baschetul noi aveam deja scor de 2-2 am reușit să depășim uneori o echipă care înainte de aceasta finală a fost favorită din absolut toate punctele de vedere, prin numărul de jucătoare, tot. Uneori însă noi am jucat chiar si mai bine ca ele, uneori chiar la egal. După meci le-am spus jucătoarelor mele că sunt mândru de ele.”

Principalele marcatoare ale partidei au fost Harrison (21 de puncte), Butulija (20 de puncte) pentru echipa gazdă, iar pentru echipa adversă Shegog și Părău (22 puncte).

Sepsi Sf. Gheorghe este campioană națională la baschet feminin pentru a doua oară consecutiv.

Raluca Sas