Insolvenţa poate deveni realitate la CFR, după ce clubul a fost preluat de un nou investitor

Vasile Marian Băgăcean (43 de ani) este noul investitor majoritar de la CFR Cluj, potrivit informaţiilor apărute în presa locală. De profesie auditor financiar, el a preluat pachetul majoritar de acţiuni cu 4,5 milioane de lei, după cum a recunoscut pentru Actualdecluj.ro. "Vrem ieșirea din insolvență. Asta este urgența noastră acum, iar din toamnă să fim în cupele europene. Primul pas este ieșirea din insolvență. Într-o lună sau două vom ieși. Din vară, vom vedea, vor fi transferuri, voi discuta și cu președintele Iuliu Mureșan și vom vedea de ce este nevoie. El mi-a spus că este mulțumit de lotul actual”, a anunţat noul patron al CFR-ului.

Patron

Reprezentantul firmei care este administratorul judiciar al echipei clujene, Răzvan Zăvăleanu, a confirmat pentru Actualdecluj.ro că a fost contactat de Vasile Băgăcean, care a trimis documente prin care invocă achiziţionarea pachetului majoritar de 61% din acţiuni de la societăţi deţinute de Arpad Paskany. Administratorul judiciar se află în faza de verificare a documentelor amintite. Nu este foarte clar până la această oră dacă în spatele preluării acţiunilor nu se află tot vechiul finanţator al CFR-ului, Arpad Paszkany, în condiţiile în care Băgăcean este un personaj necunoscut pentru publicul larg, iar suma vehiculată pentru preluarea pachetului majoritar de acţiuni una considerabilă.

Pe de altă parte nu este foarte clar nici cum Arpad Paszkany ar fi vândut acţiunile cât timp el şi-a anunţat public retragerea de la clubul de fotbal în 2014. Ulterior, la începutul lui 2015 formaţia din Gruia a intrat în insolvenţă, stare în care se află şi acum.

Discuţii cu investitori

Preşedintele formaţiei CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a invocat de mai multe ori, în ultimele luni, discuţii cu noi investitori, din ţară şi străinătate, la echipa clujeană. La mijlocul lunii ianuarie 2017 el a declarat pentru Monitorul de Cluj că există şanse mari ca formaţia vişinie să iasă din insolvenţă până la finalul campionatului, miza fiind limitarea restricţiei de a evolua în cupele europene la un singur an, în loc de doi. “Discuţiile au avansat, am vorbit cu mai mulţi investitori, există o pistă conturată. Viitorii investitori ar urma să preia pachetul majoritar de acţiuni iar cu aportul lor de capital am ieşi din insolvenţă. Scopul nostru este să reuşim acest lucru până în mai, când se încheie campionatul, pentru că astfel vom mai avea restricţie a nu juca în cupele europene doar un an. Dacă vom ieşi din insolvenţă după încheierea campionatului, vom sta doi ani”, a explicat Mureşan.

Conform lui Mureşan, dacă echipa din Gruia iese din insolvenţă până la sfârşitul acestui sezon şi va ocupa un loc de cupe europene, clubul se va adresa UEFA şi FRF în speranţa că restricţia de a evolua în Europa îi va fi ridicată încă din acest an.

Sezonul 2016-2017 al Ligii 1 se încheie pe 13 mai 2017 pentru echipele din play-off. Finala Cupei României este programată în schimb pe 27 mai.