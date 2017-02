Victorie „la mustaţă” pentru U-BT la Craiova

Clujenii şi-au adjudecat în primul sfert la 8 puncte, 20-12, după care au urmat două sferturi mai echilibrate, pe care tot elevii lui Silvăşan le-au câştigat, cu 19-17 şi 27-24 şi au reuşit să îţi menţină o diferenţă de circa 10 puncte, sau chiar mai mult, până în sfertul final.

Craiovenii au apăsat accelaraţia şi Abrams a adus în faţă echipa gazdă, 72-71, în minutul 38. După coşul lui Burlacu, Rasic a egalat cu un coş de trei puncte, iar în ultimul minut, ambele echipe au ratat desprinderea. Dykes a obţinut două aruncări libere din care a înscris una, după care Taylor a scăpat mingea din mână la o schimbare de direcție în semicercul clujenilor, care s-au impus în final cu 74-75. SCM U Craiova - U-Banca Transilvania 74-75 (12-20, 17-19, 24-27, 21-9)

Debut la U-BT

Partida cu Craiova a însemnat debutul lituanianului Vaidas Kariniauskas la echipa clujeană, baschetbalistul primind cartea verde cu câteva minute înainte de joc, ceea ce i-a permis să fie inclus pe foaie de către Mihai Silvășan. El a evoluat 11 minute, în care a reuşit 2 puncte și 2 recuperări. „În ceea ce îl privește pe nou-venitul Kariniauskas, de la el nu aveam pretenții în acest meci, nu avea niciun antrenament făcut cu echipa, a venit de două zile la Cluj, nu știe sistemul de joc, nu știe nimic despre evoluția noastră. Se poate să fi greșit puțin că l-am folosit așa de mult. El este un jucător care o să ne ajute în ultima parte a campionatului, trebuia să ne asigurăm că nu întâmpinăm probleme cu accidentările și, astfel, am luat al șaselea străin. Avem încredere că este ceea ce ne trebuie pentru a fi mai puternici!”, a declarat Mihai Silvăşan, antrenorul clujenilor.

„Am controlat mecitul timp de trei sferturi”

”Am controlat meciul timp de trei sferturi, însă, din păcate, în ultima perioadă ne-am pierdut concentrarea și nu am luat deciziile cele mai bune. Am grăbit aruncări, am pierdut mingi, nu am oprit contraatacurile gazdelor, ei ne-au dat câteva coșuri ușoare și au prins încredere și erau aproape să ne bată... Mă bucur, însă, că am rămas puternici și când ne conduceau cu trei puncte pe final și am revenit! Trebuie să învățăm din așa ceva, mă bucur că până la urmă am câștigat, dar nu trebuia să ajungem aici!”, a adăugat Silvăşan.

Marcatorii

Pentru U-BT au marcat Moldoveanu 25 de puncte, Dykes 11, Rasic 15, Torok 10, Adamovic 8, Barro 4, Kariniauskas 2.