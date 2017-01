Cum s-a frânt drumul baschetbaliştilor de la U-BT în Europa

Echipa de baschet masculin U-Banca Transilvania şi-a compromis şansele de calificare în optimile FIBA Europe Cup după înfrângerea usturătoare de pe terenul lui Pau-Orthez pe care a suferit-o miercuri seară. U-Banca Transilvania spera la un meci de senzaţie în confruntarea de pe terenul lui Pau-Orthez din Franţa (103 – 83), din al cincilea meci al grupei O din FIBA Europe Cup, mai ales după ce învinsese în tur venerabila formaţie, de la care Ghiţă Mureşan făcea saltul în NBA. Clujenii rămân cu satisfacţia calificării în faza a doua a grupelor, dar drumul lor se opreşte aici.

Elevii lui Mihai Silvăşan sperau la un meci de senzaţie miercuri în Franţa, după ce învingeau cu 79-69 în decembrie 2016 Pau Orthez la Cluj. Cu un Vlad Moldoveanu revenit în sânul echipei după o accidentare care l-a ţinut câteva meciuri pe tuşă, ardelenii au sperat la mai mult pe terenul francezilor dar în cele din urmă au cedat la o diferenţă de 20 de puncte, 103-83 (27-18, 29-21, 23-24, 24-20). Cei mai buni marcatori ai clujenilor au fost Moldoveanu 20 de puncte, Dykes 14 şi Barro 13. De la gazde s-au remarcat Goods 23 şi Cooper 17 şi 12 pase decisive (double-double). La meci a asistat şi legendarul Ghiţă Mureşan, plecat în anii ’90 de la Cluj la Pau-Orthez şi de acolo în NBA.

Se concentrează pe campionat şi Cupă

Antrenorul Mihai Silvăşan a declarat după meci că echipei sale nu îi rămâne decât să se concentreze pe Campionat şi Cupă, obiectivele principale ale echipei de la începutul sezonului: „În primul rând, vreau să felicit echipa din Pau pentru jocul excelent din această seară. Au un sezon foarte bun, atât în campionat, cât și în Europa și le doresc succes în continuare. Din păcate, noi pierdem orice șansă de a ne califica în faza următoare și, de acum, ne vom concentra pe campionatul și Cupa României, principalele noastre obiective în acest sezon. În această seară, nu am jucat ce trebuia în defensivă, am permis în prima jumătate a jocului multe aruncări deschise, puncte ușoare, gazdele avut tranziție ofensivă fără să fie stopați de noi și acesta a fost rezultatul. Atacul a mers destul de bine, însă defensiva nu”, a declarat Silvăşan. „Când am jucat la Cluj, apărarea noastră zonă a funcționat, pentru că ei au ratat, dar astăzi antrenorul francez a făcut ajustările necesare și au avut aruncări deschise, iar baschetbaliștii buni, precum cei ai lui Pau, nu ratează în două meciuri consecutive”, a completat Moldoveanu.

Cum au ajuns până aici

Câştigătoare a Cupei României sezonul trecut, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca s-a calificat în preliminariile Basketboll Champions League, competiţie lansată sezonul actual de FIBA. Clujenii au trecut în primul tur de Petrolina AEK Larnaca, din Cipru (78-50 şi 67-56), dar au fost eliminaţi de Muratbey Uşak Sportif din Turcia (90-93, 66-85). Elevii lui Silvăşan au „retrogradat” în FIBA Europe Cup, unde au reuşit să depăşească prima fază a grupelor, clasându-se pe locul 2 într-o grupă cu Gaziantep Baskeetboll din Turcia (locul 1), Petrolina AEK Larnaca din Cipru (locul 3) şi KB Peja din Kosovo (locul al treilea).

Calificare ratată

Clujenii au fost repartizaţi în Grupa O din faza a doua a competiţiei, alături de Alba Fehérvár din Ungaria, Pau-Orthez din Franţa şi de BK Pardubice din Cehia. Ardelenii au pierdut cu 92-83 în deplasare şi cu 81-86 acasă cu Alba, a învins pe teren propriu cu 79-69 echipa Pau Orthez, dar a pierdut în deplasare cu formaţia franceză, 103-83. Clujenii au trecut de BK Pardubice acasă 84-67, urmând să reîntâlnească formaţia cehă în ultimul meci al grupei, unul de palmares, la 25 ianuarie. U-Banca Transilvania este pe locul 3 al grupei O, cu 7 puncte, fără a mai avea şanse de calificare. Asta deoarece nu mai au nicio şansă la primul loc, întrucât liderul Alba are 9 puncte şi avantajul ambelor meciurilor directe. Formaţia maghiară îşi va disputa supremaţia grupei acasă, cu Pau-Orthez, locul 2, 8 puncte.

Dacă maghiarii înving clujenii pot termina grupa pe 2, insuficient însă pentru calificare, deoarece în optimi se califică primele clasate din cele şase grupe plus două echipe de pe locul 2 cu locul 2, cu cel mai mare număr de puncte. Cel puţin două astfel de formaţii Gaziantep Basketboll (Grupa K) şi Prienu-Bristono (Grupa M) au deja câte 9 puncte şi cu punctul pe care îl vor obţine automat în ultimul meci, potrivit regulamentului din baschet, nu mai pot fi ajunşi.