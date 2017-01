Bumba şi Deac, titulari în primul meci din 2017 pentru CFR

Claudiu Bumba şi Ciprian Deac, noile achiziţii ale echipei de fotbal CFR Cluj au fost titulari în primul meci din 2017, amicalul câştigat împotriva formaţiei FC UFA din Rusia, marţi, în cantonamentul grupării clujene din Cipru. Următorul joc de pregătire va avea loc joi.

CFR Cluj a câştigat cu 2-0 meciul amical disputat marţi în cantonamentul din Cipru contra echipei ruse UFA din Rusia, prin golurile lui Bud, din penalty şi Omrani. Clujenii au marcat după un penalty acordat în minutul 45, moment în care antrenorul lui UFA, fostul internaţional Sergei Semak, dar şi alţi membri din staff-ul ruşilor, au intrat pe teren şi l-au certat pe arbitru deoarece nu a fluierat finalul primei reprize. Nascimento a ratat lovitura de la 11 m iniţial, dar arbitrul de centru a dictat repetarea şi Bud şi-a asumat responsabilitatea, fără a rata ţinta. "Eu le-am spus jucătorilor mei să stea liniştiţi, n-avem ce discuta cu arbitrii, cu adversarii, ne vedem de jocul nostru. Băieţii au făcut exact ce trebuia", a declarat Miriuţă, la finalul partidei, potrivit Digi Sport. Cel de-al doilea gol al jocului a fost reuşita lui Bilel Omrani, în minutul 85.

CFR a aliniat următorul 11: Mincă – Peteleu, Mureşan, Larie, Camora – Sorsa, Deac, Nascimento, Nouvier – Bumba, Bud. Au mai jucat Marc, Gomelt, Ruiz, Chiriţă, Horj, Omrani şi Lopes. Antrenor Vasile Miriuţă.

„Feroviarii”, lăudaţi

Tehnicianul formaţiei din Gruia s-a arătat mulţumit de prestaţia noilor veniţi, Ciprian Deac şi Claudiu Bumba, dar şi de restul jucătorilor: "Bine amândoi, dar şi restul care au rămas aici. Echipa s-a mişcat bine, suntem la început, mai avem câteva lucruri de pus la punct, dar încet-încet o vom face", a declarat Miriuţă potrivit Digi Sport Tv. "În primul rând, e bine că am câştigat, că s-a jucat destul de bine şi nu s-a accidentat nimeni, asta e cel mai important lucru", a completat Deac.

Amical modificat vineri

CFR Cluj are programate patru meciuri amicale în Cipru, între 14-28 ianuarie 2017, formaţia pe care urma să o întâlnească din partida de pe 20 ianuarie fiind modificată. În locul adversarei Karmiotissa clujenii vor evolua contra formaţiei de primă ligă maghiară Mezőkövesd-Zsóry SE. Programul complet al meciurilor formaţiei din Gruia în Cipru este următorul: 17 Ianuarie CFR Cluj 2 – 0 UFA FC; 20 Ian CFR Cluj versus Mezokovesd-Zsory SE (UNG); 24 Ian CFR Cluj vs Arka Gdynia (POL); 27 Ian CFR Cluj vs Korona Kielce (POL)

Aşteaptă Steaua în Gruia

CFR Cluj reia campionatul pe 4 februarie acasă cu Steaua Bucureşti. După 22 de etape bucureştenii sunt pe locul 2 în clasament, cu 40 de puncte, în timp ce CFR ocupă locul 6, ultimul care duce în play-off, cu 30 de puncte, echipa din Gruia fiind penalizată cu 6 puncte la începerea sezonului din Liga 1.