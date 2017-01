Bud, "ca şi vinul": vrea titlul de golgheter la 31 de ani

„Sunt mult mai bine ca la ultima vizită medicală, domnul doctor zice că din toate punctele de vedere. Sunt ca şi un vin, care cu cât e mai vechi cu atât e mai bun. Faţă de anul trecut am kilograme în minus, asta datorită pregătirii pe care am făcut-o şi în vacanţă şi o fac şi acum”, le-a declarat Cristi Bud jurnaliştilor prezenţi miercuri la vizita medicală a echipei. Atacantul CFR-ului are 1.84 m înălţime şi 80 de kilograme, faţă de 81,5 kg, cât cântărea în 2016. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani traversează una din cele mai bune perioade ale carierei şi a devenit cel mai bun marcator al clujenilor, mai ales după plecarea lui Cristian López la Lens.

Sănătate şi titlul de golgheter

Atacantul de 31 de ani care a marcat 11 goluri în actualul sezon al Ligii 1 pentru CFR, cu 5 mai puţine decât golgheterul din prezent, Llulaku de la Gaz Metan Mediaş, a explicat care îi sunt principalele dorinţe fotbalistice pentru noul an: „Îmi doresc foarte mult să fiu sănătos în primul rând şi după aceea să ies golgheterul României”, a punctat atacantul. Curtat de echipe din Asia şi în special de FC Zakho, din Irak, formaţie antrenată de Dorinel Munteanu, Bud spune că „deocamdată sunt la CFR, mâine nu ştiu ce poate să se întâmple, acum sunt aici şi mă gândesc doar la CFR”.

„Rămâne la noi”

Preşedintele echipei, Iuliu Mureşan a declarat că atacantul va rămâne la Cluj: ”Pentru Cristi Bud nu am primit ofertă, a primit el prin intermediul unor impresari; dar noi, clubul, nu am primit nicio ofertă. Noi avem nevoie de Bud. El când a venit din străinătate nu avea unde să se ducă, voia să se ducă la Baia Mare. M-a sunat și m-a rugat să-l iau înapoi pentru că vrea să se relanseze și l-am luat fără să clipesc. Cred că el are o datorie față de noi și față de mine în special. El este în ultimele 6 luni de contract, dar am avut o discuție cu el și mi-a zis că va rămâne la noi”, a declarat Mureşan recent pentru Digi Sport. Preşedintele din Gruia a spus recent, pentru Monitorul de Cluj că şi jucători de bază pot părăsi echipa însă doar pe sume potrivite. În cazul lui Bud, CFR-ul ar pretinde cel puţin 350.000 de euro, conform presei sportive centrale.

„Să câştigăm primele trei meciuri”

Cristi Bud crede că formaţia sa trebuie să câştige primele trei meciuri, pentru a-şi asigura prezenţa în play-off-ul Ligii 1 de fotbal: „Nu ne interesează celelalte echipe, important este ce facem noi în primele trei etape, zic eu că dacă vom câştiga primele trei etape suntem aproape de play-off. Avem un debut de foc, cu Steaua (pe 4 februarie 2017, n.red.), după aceea mergem la Mediaş, după aceea vine la noi ASA. Toate meciurile sunt grele, niciun meci nu seamănă unul cu altul şi trebuie să ne concentrăm în primul rând pe primul meci, cu Steaua”. „Sunt unul din cei mai prolifici jucători împotriva Stelei, din Liga 1, îmi doresc să continui tot în stilul ăsta”, a adăugat fotbalistul, care a marcat o dublă în victoria CFR-ului cu 2-1, pe terenul Stelei. Născut în 1985 la Baia-Mare, Bud a mai evoluat pentru CFR între 2010-2011, când a contribuit câştigarea celui de-al doilea titlu al echipei dar a fost lăsat în afara lotului de Champions League. Atacantul care s-a confruntat cu o accidentare gravă în 2011, pe când juca la Mediaş, a revenit în 2016 la CFR Cluj şi acum este golgheterul echipei, cu 11 goluri în 22 de etape din Liga 1.