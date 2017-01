CFR mai are de trecut cinci „finale” până la play-off

"Mai avem 5 finale din care trebuie să adunăm punctele necesare pentru a rămâne în primele 6. Sunt 15 puncte în joc, nu ne interesează echipele din spate. Trebuie să scoatem maxim din ultimele jocuri să rămânem în play-off. Mi-aş dori să facem 15 puncte, dar poate ne putem califica şi cu 10+12 puncte, vom vedea. Aşa cum am avut seria aceea de 6 victorii putem să o repetăm", a declarat antrenorul CFR-ului, Vasile Miriuţă, potrivit Stiridesport.ro. Pentru elevii săi, care s-au reunit joi la stadionul din Gruia, primul meci programat în 2016 în Liga 1 este cel cu Steaua, acasă. "E un meci foarte important pentru că jucăm acasă primul meci în faţa fanilor şi ne dorim să-l câştigăm. Avem o lună la dispoziţie, îl putem câştiga, am mai demonstrat acest lucru. Sper că nu vom juca pe gheaţă ca şi în ultimele 2 jocuri", a adăugat el.

Cinci meciuri până la play-off

CFR Cluj ocupă locul 6 în Liga 1, ultimul care duce în play-off, cu 30 de puncte din 21 de meciuri. Vişiniii mai au de jucat 5 etape din sezonul regulat, cu Steaua Bucureşti (pe 4 februarie), ASA Târgu-Mureş, Viitorul Constanţa, acasă, Gaz Metan Mediaş şi CSMS Iaşi în deplasare. Dacă încheie sezonul pe loc de play-off feroviarii vor întâlni celelalte 5 formaţii clasate în „primele 6” în campionat, iar la final elevii lui Miriuţă pot încheia pe loc de cupe europene. Din cauza insolvenţei CFR nu are în momentul prezent drept de a juca în Europa.

Mai vrea doi jucători

Tehnicianul formaţiei feroviare a declarat că îşi mai doreşte doi jucători la echipă, Claudiu Bumba fiind unul dintre fotbaliştii care ar putea ajunge sub comanda lui. "Vom vedea în zilele următoare ce va fi. Claudiu Bumba e un jucător foarte bun care ne-ar putea ajuta sută la sută. Rămâne să vedem dacă se va concretiza ceva. Din câte ştiu Cristi Bud rămâne la CFR, el mai are contract până în vară. Îmi doresc să rămână, e golgeterul nostru. Atât eu, dar şi echipa, avem nevoie de el. Am nevoie de doi jucători, nu de mai mulţi. Şefii cunosc acest lucru şi sper să se concretizeze”, a exemplificat tehnicianul.

„Mai avem cinci finale”

Căpitanul din Gruia, portughezul Mario Camora, este încrezător înainte de reluarea sezonului în Liga 1, chiar dacă echipa vişinie nu ştie exact care va fi formula completă în care îl va aborda: „Mai avem cinci finale de jucat şi totul depinde doar de noi. Acum facem antrenamente fizice, mai apoi avem meciuri amicale în Cipru pe care sperăm să le câştigăm, pentru că ne vor ajuta şi la moral, iar apoi să ajungem înapoi la Cluj şi să câştigăm cu Steaua”, a declarat Camora. „Pot să mai plece jucători, pot să mai vină, important este să fim o familie, să ne mobilizăm şi să ne gândim la noi, nu la ceilalţi. Avem jucători de calitate aici, echipa a demonstrat ce poată să facă”.

Vor să iasă din insolvenţă

Pe latură organizatorică echipa din Gruia speră că va ieşi din insolvenţă până la finalul sezonului Ligii 1, după cum a precizat pentru Monitorul de Cluj Iuliu Mureşan, asta după ce discuţiile cu investitori interesaţi de echipă ar fi avansat, conform preşedintelui echipei din Gruia. „Viitorii investitori ar urma să preia pachetul majoritar de acţiuni iar cu aportul lor de capital am ieşi din insolvenţă. Scopul nostru este să reuşim acest lucru până în mai, când se încheie campionatul, pentru că astfel vom mai avea restricţie a nu juca în cupele europene doar un an. Dacă vom ieşi din insolvenţă după încheierea campionatului, vom sta doi ani”, a explicat el.