Încă o victorie în Europa pentru U-BT

Clujenii s-au impus la limită în primele două sferturi, cu 21-19 şi 22-19, iar declicul desprinderii a avut loc în sfertul al treilea, când americanul Burnett, din atacul oaspeţilor, a fost schimbat. Elevii lui Silvăşan şi-au adjudecat sfertul 3 cu 22-18, iar în ultimul au cumulat o diferenţă de 7 puncte, 19-11. U-BT Cluj-Napoca a câştigat cu 84-67 (21-19, 22-19, 22-18, 19-11) şi speră încă la calificare în faza eliminatorie a competiţiei.

”A fost un meci bun pentru noi, trebuia să câștigăm, pentru a șterge impresia din ultimul meci de pe teren propriu, cel din campionat cu Târgu Mureș. Știam că cehii sunt o echipă bună, trebuia să luptăm serios cu ei și asta am și făcut. Este o victorie importantă, pentru că am încheiat anul cu o înfrângere grea pe teren propriu”, a declarat Ousmane Barro, baschetbalist care a reuşit double-double, cu 19 puncte şi 13 recuperări, după meci. ”Sunt foarte fericit pentru această victorie, mai ales că vine după un meci nu tocmai reușit cu Târgu Mureș, în care am făcut foarte multe greșeli, în special pe tranziția ofensivă, am primit 32 de puncte pe tranziție în acel meci, ceea ce e extraordinar de mult. Am reușit să corectăm azi multe dintre greșelile pe care le-am făcut și sunt bucuros pentru victorie, sunt bucuros pentru băieți și pentru că ne păstrăm șansele în această grupă”, a declarat şi antrenorul Mihai Silvăşan, relatează site-ul oficial al echipei clujene.

Cei mai buni marcatori ai clujenilor au fost Rašić 22 de puncte, Barro 19 p şi 13 recuperări (double-double) şi Pustozvonov 15 puncte

U-BT are 5 puncte după 3 meciuri la fel ca Pau-Orthez din Franţa şi Alba Fehérvár, din Ungaria, dar are câte un ascendent în faţa ambelor. Clujenii au învins echipa franceză şi au un coşaveraj mai bun decât formaţia maghiară.