Anunţul începutului de an în Gruia: „Până în mai, putem ieşi din insolvenţă”

Clubul de fotbal se află de câteva luni în discuţii cu investitori interesaţi de preluarea echipei şi există speranţe mari ca până în mai 2017, când se încheie sezonul Ligii 1, formaţia clujeană să iasă din insolvenţă, a declarat pentru Monitorul de Cluj, Iuliu Mureşan: “Discuţiile au avansat, am vorbit cu mai mulţi investitori, există o pistă conturată. Viitorii investitori ar urma să preia pachetul majoritar de acţiuni iar cu aportul lor de capital ar urma să ieşim din insolvenţă. Scopul nostru este să reuşim acest lucru până în 25 mai, când se încheie campionatul, pentru că astfel vom mai avea restricţie a nu juca în cupele europene doar un an. Dacă vom ieşi după încheierea campionatului, vom sta doi ani”, a explicat Mureşan. Conform lui, dacă iese din insolvenţă şi va ocupa un loc de cupe europene, clubul se va adresa UEFA şi FRF în speranţa că restricţia de a evolua în Europa îi va fi ridicată încă din acest an. Sezonul 2016-2017 al Ligii 1 se încheie pe 13 mai 2017 pentru echipele din play-off. Finala Cupei, CFR-ul fiind deţinătoarea trofeului, este programată în schimb pe 27 mai.

Fără detalii

Şeful din Gruia, care şi-a reluat atribuţiile de administrator special – în condiţiile în care clubul se află în insolvenţă – în august 2016, a evitat să ofere detalii despre investitorii care ar putea prelua formaţia. El s-a limitat să transmită că “există concurenţă” şi nu a răspuns la întrebarea dacă anunţarea unor potenţiali investitori nu ar reprezenta în sine o modalitate de atragere a interesului spre club. Iuliu Mureşan a vehiculat discuţii cu noi investitori încă din toamna anului trecut, menţionând în noiembrie 2016, că pentru ieşirea din insolvenţă ar fi nevoie de aproximativ 3 milioane de euro.

“Orice e posibil în play-off, inclusiv titlul”

Şeful din Gruia a accentuat faptul că accederea echipei în play-off-ul Ligii 1 este obiectivul ferm al conducerii şi al staff-ului. “Este important şi în discuţii (cu investitorii, n.red.) dar şi din punct de vedere financiar, pentru că orice loc mai sus înseamnă bani mai mulţi din drepturile tv. În play-off se joacă apoi fără stres şi orice se poate întâmpla, chiar şi să luăm titlul. Chiar dacă nu putem evolua în Europa, ar însemna un nou trofeu şi de asemenea o sumă şi mai consistentă din drepturile tv. Nu ne gândim însă la asta, ci să ajungem în play-off, deocamdată suntem pe locul 6, la un punct în faţa următoarei echipe şi este un pic de stres”, a subliniat şeful din Gruia. CFR a încheiat 2016 pe locul 6, cu 30 de puncte, dar campioana Astra îi suflă în ceafă, cu 29 de puncte.

“Bud nu ajunge în Irak”

Golgheterul CFR-ului Cristi Bud are şanse mari să rămână la echipa clujeană, tocmai pentru a pune umărul la calificarea echipei în play-off, susţine Iuliu Mureşan; potrivit lui, suma de 50.000 de euro vehiculată pentru un eventual transfer al atacantului în Irak, la FC Zakho, este pură speculaţie. “Avem nevoie de Bud pentru a ajunge în play-off. Sunt impresari care poartă diverse discuţii, dar clubul nu a avut nicio negociere oficială. Nici nu pot vorbi însă de o asemenea sumă, pentru golgheterul României (al doilea golgheter din Liga 1, n.red.). Bud nu va ajunge în Irak”, a menţionat Mureşan. Atacantul Cristi Bud se află în ultimele şase luni de contract cu CFR şi asta a alimentat informaţiile că fotbalistul s-ar putea despărţi de clujeni, chiar şi pentru o sumă de transfer modică, în condiţiile în care ar putea obţine un contract financiar avantajos la noul club. Ipoteza transferului lui Bud în Irak a fost contra-zisă şi de antrenorul Vasile Miriuţă, pentru actualdecluj.ro.

Posibile transferuri

Formaţia are în vizor “unu-doi jucători” noi în această iarnă, dar ca aceştia să ajungă în Gruia trebuie să se despartă de alţi fotbalişti, iar plecarea unor nume mai importante, ca Nascimento sau Bud, este posibilă doar pentru sume pe măsură, a menţionat preşedintele clubului. Lotul CFR-ului se reuneşte joi, urmând să se antreneze la Cluj, după care va efectua un stagiu de pregătire în Cipru de la mijlocul lunii ianuarie.