Dinamo s-a impus cu 4-1 în fața Stelei, în Cupa Ligii

Dinamo s-a impus prin golurile marcate de May Mahlangu (19), Dan Nistor (65), Valentin Lazăr (79) și Dorin Rotariu (90), în timp ce pentru Steaua a înscris Adnan Aganovic (78).

Lovitura de începere a fost dată de suporterul dinamovist Mircea Barbu, în vârstă de 88 de ani. Înainte de meci, arbitrul asistent Aurel Oniță, la ultimul său meci din carieră, a primit un tricou cu numărul 47 și semnăturile jucătorilor dinamoviști, precum și un buchet de flori.

ACS Poli Timișoara a învins-o pe ASA Târgu Mureș cu scorul de 4-2, în deplasare, în prima manșă a celeilalte semifinale.

Meciurile retur vor avea loc pe 1 și 2 martie.

În 167 de meciuri între cele două formații, în toate competițiile, bilanțul este echilibrat, cu 57 de victorii de fiecare parte și 53 de remize.

Dinamo București — Steaua București 4-1 (0-1)

Au marcat: May Mahlangu (19), Dan Nistor (65), Valentin Lazăr (79), Dorin Rotariu (90), respectiv Adnan Aganovic (78).

București, Arena Națională: 9.276 spectatori

Cupa Ligii — semifinale (tur)

Au evoluat echipele:

Dinamo: 26. Jaime Penedo Cano — 29. Jose Antonio Romera Navarro, 5. Ionuț Nedelcearu, 28. Luka Maric, 7. Steliano Filip — 22. Alin Dudea (9. Dorin Rotariu, 70), 15. Dan Nistor — 4. Sergiu Hanca, 20. Antun Palic (căpitan), 18. May Mahlangu (8. Valentin Lazăr, 28) — 17. Adam Nemec (2. Mihai Popescu, 85). Antrenor: Ioan Andone.

Steaua: 1. Florin Niță (căpitan) — 44. Gabriel Enache (19. Adnan Aganovic, 60), 4. Gabriel Tamaș, 13. Alin Toșca, 15. Marko Momcilovic — 23. Ovidiu Popescu, 21. Wilfred Moke (9. Alexandru Tudorie, 81), 20. Vlad Achim — 27. Fernando Boldrin (77. Adrian Popa, 46), 7. Dennis Man, 29. William De Amorim. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.