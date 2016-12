Victorie pentru U-BT în Europa, cu Pau Orthez

Jocul a debutat cu primul sfert echilibrat, încheiat la egalitate, 18-18 după care oaspeţii au reuşit să profite de unele neclarităţi din jocul gazdelor şi s-au distanţat la 7 lungimi în sfertul al doilea.

U-Banca Transilvania a reușit să învingă în primul meci pe teren propriu din cadrul Grupei O a fazei secunde a grupelor din FIBA Europe Cup, în fața francezilor de la Pau Orthez. Elevii lui Mihai Silvăşan au reuşit o parte seucndă a jocului foarte bună, tehnicianul dovedindu-se inspirat în organizarea defensivă, transmite site-ul oficial al clubului sportiv ardelean.

U-BT şi-a adjudecat următoarele două sferturi, 21—12 şi 26-18 şi a încheiat cu victorie jocul. ”Sunt mulțumit de rezultatul acestul joc, de faptul că am ținut pe Pau Orthez la 69 de puncte, îi felicit pe băieți pentru apărarea din repriza secundă. Ne-am dorit foarte mult victoria și am avut mentalitatea, intensitatea și concentrarea necesare pentru a o obține. Mă bucur până mâine (astăzi, n.red.), căci urmează un meci foarte greu pentru noi în campionat, un meci mai important, cel cu Mureșul de pe teren propriu. Pentru noi campionatul este obiectivul prioritar, nu trebuie să ne relaxăm deloc, trebuie să ne odihnim și de mâine să pregătim meciul cu Târgu Mureș. Revenind la această grupă, le-am spus băieților că trebuie să câștigăm aceste meciuri de acasă pentru a avea șanse de calificare mai departe”, a declarat Mihai Silvăşan după meci.

”Cunoșteam această echipă, este un club de tradiție, o echipă foarte bună. Ne-am pregătit pentru acest meci cu atenție, căci nu am avut meci în campionat și am avut câteva zile la dispoziție. Sunt bucuros că am jucat o apărare bună în a doua jumătate a meciului, toată lumea a vrut victoria și cred că asta a fost cheia meciului!”, a adăugat Maxym Pustozvonov.

U-Banca Transilvania – Pau Orthez 79-69 (18-18, 14-21, 21-12, 26-18

Marcatorii echipei gazdă au fost: Rašić 21 de puncte, Barro 17, Dykes şi Török câte 13, Pustozvonov 9, Adamović 6.