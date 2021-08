Testarea periodică și obligativitatea măștii - recomandările unui expert pentru deschiderea școlilor

Expert al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, profesorul Răzvan Cherecheș recomandă începerea școlii cu obligativitatea purtării măștii de către elevi și cu testare periodică, pentru evitarea răspândirii infectării cu coronavirus în rândul copiilor.

Profesorul își bazează recomandările pe un studiu realizat de COVSIM Research Group și citat de Washington Post, potrivit căruia, în statele cu imunitate redusă, așa cum este România, șansele ca elevii nevaccinați și care nu au mai avut coronavirus să se infecteze este estimat la 91% în lipsa măștilor și a unui program de testare periodică.

„Proiecție matematică cu grafic dezvoltat de Washington Post (VEZI galeria foto - n.red.) - cu sub 30% rată de vaccinare, România se încadrează în primul grafic - imunitate redusă. Procent de copii infectați cu Delta, în funcție de măsurile luate:

- 91% fără mască, fără testare periodică;

- 79% fără mască, cu testare periodică;

- 49% cu mască, fără testare periodică;

- 22% cu mască, cu testare periodică.

Pe lângă masca obligatorie, Ministerul Educației trebuie să se mobilizeze și să asigure testarea periodică a elevilor și profesorilor, în condițiile unei rate de vaccinare atât de reduse”, a postat Răzvan Cherecheș, pe pagina sa de Facebook.

Ce măsuri ia România pentru diminuarea riscului de infectare în școli?

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, în urmă cu doar câteva zile, că rămâne „o prioritate zero obiectivul de a asigura o educaţie de calitate pentru cât mai mulţi dintre elevi, deşi criza sanitară nu s-a încheiat încă”. Şeful statului a adăugat că vaccinarea anti-COVID este singura soluţie eficientă pentru a creşte siguranţa elevilor, studenţilor şi a cadrelor didactice.

„Câtă vreme incidenţa din ultimele 14 zile a cazurilor din localitate rămâne sub pragul de 6 infectări la mia de locuitori, vom avea toţi copiii în sălile de clasă. Dacă se depăşeşte acest prag, şcolile trec în online în respectiva localitate”, a precizat Iohannis, în condiţiile în care până acum exista şi varianta de a-i trece în online doar pe elevii nevaccinaţi.

„Am convocat astăzi o întâlnire de lucru cu ministrul Sănătăţii şi cu ministrul Educaţiei pentru a discuta măsurile care urmează să fie luate pe fondul unei noi creşteri a infectărilor cu coronavirus. Ne aflăm în valul patru al pandemiei de COVID-19 şi am ţinut să discut cu cei doi miniştri, pe de o parte despre gradul de pregătire a sistemului medical, iar, pe de altă parte, despre începerea noului an şcolar. Un lucru este cert: amploarea efectelor acestui val pandemic depinde direct de gradul de vaccinare a populaţiei României. Chiar zilele trecute, experţii din sănătate au făcut publice o serie de analize din care rezultă că persoanele nevaccinate constituie majoritatea covârşitoare a cazurilor de infectări cu SARS-CoV2 şi de decese din cauza COVID înregistrate în ultima vreme în România. Nu există niciun dubiu că vaccinarea este principala măsură de protecţie împotriva îmbolnăvirii şi agravării bolii”, a declarat Klaus Iohannis, după şedinţa de lucru cu ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, şi ministrul Educaţiei, Sorin-Mihai Cîmpeanu, privind începerea noului an şcolar.

Cum ne pregătim de valul patru?

El a mai spus că România este într-o situaţie bună în ceea ce priveşte capacitatea de a asigura vaccinarea pentru toţi cei care îşi doresc să se vaccineze.

„Experienţa vaccinării este la fel în ţara noastră ca în orice ţară civilizată, şi acest fapt reprezintă un exemplu de normalitate. Virusul cu care ne confruntăm este departe de a fi ţinut sub control, cu atât mai mult cu cât răspândirea lui este la nivel global şi foarte multe ţări sunt în imposibilitatea de a-şi putea vaccina cetăţenii. Aceste condiţii explică şi apariţia noilor tulpini şi doar vaccinarea reduce semnificativ riscul îmbolnăvirilor grave şi al deceselor. În ceea ce priveşte sistemul nostru de sănătate, doamna ministru al Sănătăţii mi-a prezentat care sunt măsurile gândite pentru a face faţă valului patru. Medicii sunt deja bine pregătiţi şi cu multă experienţă. Este evidentă nevoia de eficientizare a Direcţiilor de Sănătate Publică şi aştept mai multă implicare din partea tuturor pentru creşterea capacităţii de testare, precum şi pentru pregătirea sistemului medical de a prelua şi pacienţi non-COVID. Aceşti bolnavi trebuie să primească tratamentele de care au nevoie şi să nu aibă de suferit pe fondul intensificării valului patru”, a completat Iohannis.

Școala - obligatoriu să înceapă fizic

Preşedintele a vorbit şi despre importanţa începerii şcolii cu prezenţă fizică.

„Din păcate, şi şcoala va începe pentru al doilea an consecutiv sub spectrul pandemiei. Experienţa anului trecut ne-a arătat că este deosebit de important ca procesul educaţional să se desfăşoare cât mai mult cu prezenţă fizică, desigur, în condiţii de siguranţă sanitară sporită, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Accesul limitat la educaţie are efecte negative semnificative în primul rând pentru generaţiile tinere, private de o dezvoltare normală atât în planul formării de competenţe, cât şi în cel al interacţiunii umane. Se poate ajunge chiar să aibă consecinţe dramatice pe termen mediu şi lung pentru viitorul nostru, al tuturor. (...) Rămâne, aşadar, o prioritate zero obiectivul de a asigura o educaţie de calitate pentru cât mai mulţi dintre elevi, deşi criza sanitară nu s-a încheiat încă. Este motivul pentru care şcolile se vor deschide pe 13 septembrie şi vor funcţiona cu prezenţa fizică a tuturor preşcolarilor şi elevilor, bineînţeles cu respectarea strictă a normelor de protecţie – mască, distanţare, aerisirea sălilor de curs. Câtă vreme incidenţa din ultimele 14 zile a cazurilor din localitate rămâne sub pragul de 6 infectări la mia de locuitori, vom avea toţi copiii în sălile de clasă. Dacă se depăşeşte acest prag, şcolile trec în online în respectiva localitate”, a mai spus şeful statului.

