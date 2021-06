Orban atacă echipa premierului Florin Cîțu: „Să vorbești de un suflu nou cu Boc, Flutur și Gorghiu”

Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban și premierul României, Florin Cîțu „scot toate armele pe masă” în bătălia pentru șefia partidului.

Întrebat despre „suflul nou” pe care contracandidatul său la şefia partidului, Florin Cîţu, l-ar aduce în PNL, Orban a spus că „suflul nou trebuie definit”.

Edilul Clujului, Emil Boc și-a făcut publică susținerea lui față de Florin Cîțu, iar Ludovic Orban l-a menționat pe primar în declarația sa, spunând că el chiar a adus un suflu nou.



„Eu nu pretind că vin cu un suflu nou, dar dacă se uită cineva la ceea ce am făcut în ultimii patru ani cât am condus partidul, eu chiar am adus un suflu nou, dacă te uiţi la primarii aleşi, la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te la uiţi la grupurile parlamentare în care sunt foarte mulţi oameni tineri. Eu chiar am adus un suflu nou.

Acum să vorbeşti de un suflu nou, cu o echipă în spate care îi are pe Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman, ca să nu fac o listă exhaustivă, să vorbeşti de un suflu nou... Mă rog, se poate vorbi de un suflu nou, dar trebuie definit ce înseamnă suflul ăsta nou.

Eu sunt un om modern, care m-am adaptat, am încercat să învăţ, să mă mişc în sensul în care se mişcă societatea şi la fel au fost foarte mulţi dintre colaboratorii mei. Şi eu cred că aşa e normal, este firesc (...). În fiecare organizaţie e nevoie de această modernizare, adaptare, de o evoluţie în pas cu vremea, iar eu chiar pot să asigur această evoluţie în pas cu vremea a partidului”, a spus Ludovic Orban.



Consiliul Naţional al PNL a decis, pe 30 mai, data Congresului partidului în 25 septembrie. Tot atunci a fost aleasă comisia pentru organizarea acestui Congres, care va fi condusă de Theodor Stolojan.



Congresul se va desfăşura în data de 25 septembrie la Bucureşti, pe parcursul unei singure zile. Desfăşurarea congresului va fi cu 5.000 de delegaţi, dintre care 493 sunt delegaţi de drept, restul sunt delegaţi aleşi după norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participanţii la Consiliul Naţional.

