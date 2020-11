OPINIE Dragoș Damian, Terapia Cluj. O soluție practică pentru primele 10 milioane de doze de vaccin: 200 de congelatoare, 2 milioane de Euro și tot al doilea spital din țară poate deveni centru de vaccinare

Oferta a venit in doua minute, era evident pregatita. Congelatoare criogenice de 477 si 700 litri, care genereaza temperaturi de pana la -80 grade, sisteme de racire cu apa sau aer, agent de refrigerare ecologic, control digital inclusiv la distanta prin interfata LAN si USB, acumulatori cu baterii daca trebuie transportate sau se ia curentul, etc., etc. Pot functiona intr-o temperatura ambientala de pana la +32 grade, adica pot fi tinute chiar si in soare

Livrare in 4-6 saptamani; oferta era din import, dar sunt convins ca se pot fabrica si la Gaesti sau Satu-Mare.

Cu preturi ne-negociate intre 10 si 12 mii de euro bucata (sa ne intelegem, sunt echipamente speciale, nu pentru uz casnic).

Asadar, sa facem un calcul simplu:

- Un frigider de 700 de litri poate depozita (matematic) 70 de mii de seringi preumplute de 10ml, socotind si ambalajul hai sa spunem 50 de mii (daca seringile sunt de 2 sau 5ml, numarul seringilor depozitate va creste proportional);

- Depozitarea si transportul a 10 milioane de doze de vaccin, cate sunt alocate Romaniei, ar necesita 200 de astfel de congelatoare, deci un cost de circa 2 milioane Euro (nenegociat)

- Tot al doilea spital din tara poate deveni centru de vaccinare, in asa fel incat oamenii sa nu mearga sute de kiliometri, un obstacol in calea vaccinarii;

- Dupa utilizare congelatoarele pot fi lasate la spitale, au nevoie de ele (materiale sensibile, probe biologice, reactivi, etc.)

Sau se pot achizitiona congelatoare mai mici, si fiecare spital din tara va deveni un centru de vaccinare.

Dar e mai mult ca sigur ca producatorul va livra vaccinul exact asa, in congelatoare multi-doza, care pot fi distribuite in multe spitale.

Apetitul pentru vaccinare este insa o cu totul alta poveste. De 4-5 ani de zile anti-vaccinistii, detractorii si conspirationistii sunt “invitati la masa”, cum se spune, pentru ca legea vaccinarii zace de multa vreme in Parlament, pentru ca asistam la discutii electorale cu totul in afara subiectului si pentru ca multi comunicatori lanseaza formulari savante de tip zapada carbonica, azot lichid si flote de mii de avioane 747.

De Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

CITEȘTE ȘI