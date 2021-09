Subprefectul Camelia Sălcudean (USR PLUS), după demitere: „Diferența dintre noi și clasa politică anterioară este că nu stăm legați de funcții”

După ce miercuri seară, premierul Florin Cîțu a demis 25 de secretari de stat şi un consilier de stat al USR PLUS, în ședința de joi, Guvernul a decis să-i demită pe toți cei 14 prefecți și 28 de subprefecți ai partidului ieșit recent de la guvernare.

Camelia Sălcudean a declarat pentru monitorulcj.ro că nu a fost surprinsă de decizia premierului, însă nu consideră că aceasta este soluția la actuala criză politică. Ea a afirmat că diferența între vechea clasă politică și politicienii USR PLUS este că aceștia din urmă nu „stau legați” de funcții.

„Oarecum era pasul firesc după destituirile de ieri, deci nu a fost o mare surpriză. Este ceea ce premierul a declarat că va face. Dacă se consideră că asta este soluția pentru a ieși din actuala criză, eu nu văd o problemă, însă nu cred că este neapărat normal ceea ce se întâmplă. Noi mergem înainte, pentru că diferența majoră între ceea ce clasa politică anterioară a fost obișnuită și felul în care noi punem problema este că nu stăm legați de aceste funcții. Noi am intrat în administrație cu gândul de a face cu adevărat reforme și de a face niște schimbări. Dacă putem să le facem, le facem, dacă nu, ne întoarcem de unde am plecat. Țara clar are nevoie de reforme și până la urmă ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta”, a declarat pentru Monitorul de Cluj Camelia Sălcudean, subprefect al Clujului.

Camelia Sălcudean a afirmat că, până la publicarea acestei știri, nu a fost informată oficial cu privire la decizia premierului, având doar informațiile prezentate de media, pe surse.

„Mi-ar fi plăcut să pot să duc la bun sfârșit ceea ce am început”

Ea s-a declarat mulțumită de realizările din cele șase luni de mandat, dar a recunoscut că se simte frustrată de faptul că nu poate duce la bun sfârșit proiectele începute la Instituția Prefectului și în serviciile subordonate acesteia.

„Sunt foarte mulțumită de mandatul pe care l-am avut, pentru că am pornit niște mișcări în sens pozitiv pe zona pe care eu am avut competențe și responsabilități, și chiar am dus lucrurile în direcția unor schimbări favorabile. Aici mă refer la partea de fond funciar și am pornit o eficiantizare a muncii care se face pe analiza dosarelor de fond funciar pentru pregătirea comisiei județene, am condus majoritatea ședințelor de comisie județeană, am inițiat un plan de îndrumare a tuturor comisiilor locale care urma să se desfășoare până în 15 noiembrie, acum nu mai pot să garantez că se va și o desfășura, nu știu ce se va face după ce plec eu.

Trebuie să recunosc că sunt puțin frustrată, pentru că mi-ar fi plăcut să pot să duc la bun sfârșit ceea ce am început, dar asta este. Am avut o implicare pe Serviciul de Permise și Înmatriculări, unde am crezut că era mai mare nevoie, pe Serviciul de Pașapoarte mergând totuși destul de bine. Aici, eu zic că am avut câteva imputuri bune pentru îmbunătățirea activității acolo și chiar suntem în situația în care am reușit să obținem de la minister trei poziții suplimentare și ele au fost scoase la concurs pentru ocupare, ca să se deblocheze situația în ceea ce privește programările. Relația în Prefectură a fost foarte bună, cu angajații și cred că am reușit să îi capacitez, să fie mai performanți și să își îmbunătățească nivelul de performanță. Am avut o colaborare excepțională cu angajații din Prefectură. Eu zic că am avut șase luni foarte fructuoase și sunt mulțumită”, a adăugat Sălcudean.

Nu în ultimul rând, Camelia Sălcudean a declarat că ar fi bucuroasă să revină în funcție, în condițiile în care coaliția de guvernare s-ar reface sub un nou premier.

