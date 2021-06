Vlad Voiculescu, noul președinte al USR Plus București

Vlad Voiculescu a fost ales preşedinte al filialei USR PLUS Bucureşti cu un număr de 1.224 de voturi, reprezentând 62% din opţiunile valabil exprimate.



Contracandidatul său, Octavian Berceanu, a obţinut 38% din voturile valabil exprimate (755).



Un număr de 1.979 de membri USR PLUS Bucureşti au participat la alegerile pentru conducerea organizaţiei municipale, care au avut loc pe parcursul a trei zile, în intervalul 26 - 28 iunie.



În cadrul alegerilor au fost aleşi şi membrii Biroului Municipal Bucureşti al USR PLUS, care vor asigura conducerea organizaţiei alături de Vlad Voiculescu:



* Claudiu Năsui - prim-vicepreşedinte;

* Cristina Prună - vicepreşedinte;

* Diana Buzoianu - vicepreşedinte;

* Simona Spătaru - vicepreşedinte;

* Ştefan Pălărie - vicepreşedinte;

* Silvia Dinică - vicepreşedinte;

* Radu Mihaiu - vicepreşedinte;

* Denisa Neagu;

* Alexandru Dimitriu;

* Adina Săniuţă;

* Mihaela Ciocoiu;

* Mihnea Jida;

* Tudor Pop;

* Dragoş Radu



Din Biroul Municipal Bucureşti al USR PLUS fac parte şi preşedinţii nou aleşi ai organizaţiilor de sector ale partidului:



* Clotilde Armand - preşedinte USR PLUS Sector 1;

* Silviu Şerban - preşedinte USR PLUS Sector 2;

* Lucian Judele - preşedinte USR PLUS Sector 3;

* Paul Ene - preşedinte USR PLUS Sector 4;

* Iustin Roşca - preşedinte USR PLUS Sector 5;

* Alin Stoica - preşedinte USR PLUS Sector 6.



Membrii Comisiei de Arbitraj sunt: Emil Duhnea, Silviu Cătălin Boroi, Vicenţiu Gurlui, Ionuţ Stîrcu şi Marian Teişanu.



Comisia de Cenzori este formată din: Alexandru Bălan şi Ioana Sendroiu.