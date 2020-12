Boc despre rezultatul alegerilor parlamentare: „Nu am fost surprins de intrarea AUR în Parlament, am câștigat chiar și un pariu”

Primarul Emil Boc a comentat astăzi rezultatele alegerilor la un radio local. Primarul recunoaște că se aștepta la un scor mai mare pentru PNL, dar nu este surprins de intrarea în Parlament a partidului AUR.

„Recunosc că m-am aștepta la un rezultat mult mai bun pentru PNL. Paradoxal, eu nu am fost super surprins de intrarea AUR în Parlament, pentru că am trăit fenomenul în stradă, în campania electorală. Am câştigat chiar un pariu, cu un prieten al meu, pe acest subiect. Vă dau două exemple: în Gheorgheni, m-am întâlnit pe stradă împărţind pliante şi un domn mi-a spus aşa „Domnu' Boc, v-am votat la locale, da amu' votăm cu AURu. Cine e AUR? M-am făcut că ştiu. Şi în zona Gării, eu cu aceeaşi pleacă, şi un alt domn îmi zice: Nu, nu. Că eu i-am zis fetei mele din Italia să asculte de mine şi să voteze cu AUR.

Şi acuma, după ce am văzut rezultatul, mi-am amintit de faza aia din campanie. Eu respect această opţiune a cetăţenilor, dar trebuie să vedem fundamentul. Intri în Parlament cu 10% fără să exişti, nu e un lucru... am 20 de ani de politică şi nu mi-a fost dat să văd aşa ceva", a declarat edilul Emil Boc, la un radio local.

Rezultatele alegerilor înaintea contestațiilor

PSD a obţinut la alegerile parlamentare 29,32% dintre voturile exprimate pentru Senat şi 28,90% pentru Camera Deputaţilor, iar PNL - 25,58% la Senat şi 25,19% la Camera Deputaţilor. Pe locul al treilea se poziționează partidul USR PLUS care a obţinut 15,86% la Senat şi 15,37% la Camera Deputaţilor. Următorul partid care a intrat în Parlament este AUR care a obținut 9,17% dintre voturi la Senat şi 9,08% la Camera Deputaţilor.

