Emil Boc, alegeri locale 2020:„Am votat cu partidul care luptă împotriva sărăciei”

Edilul Clujului a oferit declarații de presă după exprimarea votului la o secție din Cluj-Napoca. Boc a votat cu „partidul care oferă locuri de muncă și luptă împotriva sărăciei”.

„Aș vrea să le mulțumesc clujenilor pentru că datorită responsabilităților am reușit să ne desfășurăm activitatea economică normal și am reușit să organizăm alegerile parlamentare în condiții normale. Totul merge bine, repede, în siguranță și nu există niciun risc de infectare cu COVID-19. Îi învit pe clujeni să vină la vot pentru spiritul civic. Am votat cu partidul locurilor de muncă, cu partidul împotriva sărăciei. Am votat cu partidul care va susține Clujul.”, a declarat Boc