Remus Lăpușan, Pro România:„Am votat cu încredere și speranță. Merităm o Românie mai bună”

La scurt timp după ce și-a exercitat dreptul la vot, Remus Lăpușan a avut și o scurtă declarație în fața jurnaliștilor.

„Am venit la vot cu încredere și speranță, cred că merităm o Românie mai bună. Am votat pentru ca niciun român să nu fie lăsat în urmă în țara noastră. Am votat pentru un program prin care România să iasă din criză, deoarece este o perioadă grea și trebuie să o traversăm cu toții. Am votat pentru sprijinirea firmelor cu capital românesc. Firmele românești trebuie să își păstreze locurile de muncă și noi trebuie să le ajutăm. Am votat pentru investiții în sănătate, în structură și pentru oameni competenți care să reprezinte România cu cinste. Am votat pentru România și pentru români.”, a spus Remus Lăpușan.