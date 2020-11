Toți parlamentarii USR își vor prezenta marți demisia pentru a nu beneficia de pensie specială. Barna: „Pensie specială este o sfidare la adresa oamenilor cinstiți”

Toți parlamentarii USR își vor prezenta marți, 24 noiembrie 2020, demisia pentru a nu beneficia de pensii speciale, a anunțat Dan Barna pe Facebook. Aceasta va deveni efectiva din data de 18 decembrie, înainte de expirarea oficială a mandatului.

Care este motivul? USR-iștii se tem că vechile partide ar putea strecura în ultimele zile ale legislaturii proiecte controversate.

Parlamentarii USR își dau demisia

USR are 38 de parlamentari: 25 de deputați și 13 senatori.

„Așa cum am anunțat în această după-amiază, mâine dimineață deputații și senatorii USR își vor depune demisia din parlament pentru a nu face parte dintre cei care vor primi pensie specială. Pensia specială este o sfidare la adresa oamenilor cinstiți din această țară. Să reprezinți voința populară este o onoare, nu o convoardă. pe agenda Parlamentului este deja de patru ani un proiect de lege al USR care urmărește eliminarea acestor pensii. Patru ani de zile în care niciodată nu s-a găsit o majoritate care să facă acest lucru. Niciodată. Dar, pentru că am promis oamenilor că nu vom beneficia de ele, ne vom depune demisiile înainte de finalul acestui mandat. USR PLUS va face din eliminarea pensiilor speciale condie esențială pentru participarea la orice coaliție de guvernare”, a scris Barna pe Facebook.

USR a avut un proiect de eliminare a pensiilor speciale care nu a trecut de Parlament. La fel s-a întâmplat cu propunerea de impozitare.

Programul de guvernare prezentat de USR-Plus prevede eliminarea pensiilor speciale și calcularea tuturor pensiilor după același sistem.

„Egalitatea românilor în fața pensiei înseamnă la contribuție egală, la pensie egală. Eliminarea tuturor pensiilor speciale și recalcularea lor, în cazul categoriilor profesionale (exemplu: militari) care nu au avut contribuții, pe baza unei contribuții implicite la veniturile pe care le-au avut de la Stat. În cazul în care unele nu se pot elimina, se va aplica impozitarea cu 90% a tuturor pensiilor speciale peste pragul de cinci pensii minime cumulate”, se arată în programul de guvernare propus de USR-PLUS.

Ungureanu: Demisia mea este un gest de onoare

Și Emanuel Ungureanu și-a anunțat intenția de a demisiona marți din Parlamentul României, printr-o postare publică pe Facebook:

„Mâine îmi dau demisia din Parlamentul României! Așa cum am promis, nu vreau să încasez pensia specială, un privilegiu pe care l-au instituit parlamentarii vechii clase politice care au gândit tot sistemul de pensii speciale ce falimentează bugetul României. Demisia mea este un gest de onoare care va intra în vigoare în data de 19 decembrie 2020. De ce nu mi-am dat demisia mai devreme? Sper că până în penultima zi de mandat să pot trece modificările legislative necesare în domeniul transplantului pentru că toți pacienții din România care așteaptă un transplant funcțional să aibă o șansă la viață. Legea propusă de mine în acest sens, a trecut de Senat și e blocată de majoritatea toxică la Camera Deputaților.Votați în 6 decembrie Alianța USR Plus Buzău pentru a putea continua lupta împotriva mafiei din sistemul sanitar din România. Rămânem aproape! PS: Toți colegii mei, parlamentari USR, își vor da demisia mâine. Sunt mândru de toți colegii mei!”, a explicat Ungureanu.

