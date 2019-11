Kelemen Hunor: Am votat pentru viitorul României, pentru respect şi pentru încredere

"Am venit astăzi la vot, am votat pentru viitorul României, pentru respect şi pentru încredere. Am votat pentru o societate şi pentru o ţară care va investi în cele două resurse importante, omul şi natura, în educaţie şi în protecţia mediului şi susţinerea economiei. Sunt convins că astăzi va fi o prezenţă mare şi eu spun să mergeţi la vot, să votaţi şi să alegeţi cea mai bună soluţie pentru România", a declarat preşedintele UDMR la ieşirea din secţia de votare.

El consideră că este foarte important ca fiecare cetăţean să îşi exercite drepturile electorale.

"De aceea eu cred că trebuie să meargă cât mai multă lume la vot. Orice vot este important, fiindcă înseamnă şi legitimitate, dar înseamnă şi implicarea cetăţenilor în treburile cetăţii", a mai spus Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a votat duminică dimineaţă în localitatea harghiteană Cârţa, satul său natal, clădirea primăriei, unde a fost organizată secţia de votare, adăpostind anterior maternitatea în care s-a născut Kelemen Hunor.