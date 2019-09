Daniel Buda militează pentru “Alianţa Vestului” să poată accesa fonduri europene

În cadrul comisiei de Dezvoltare Regională din Parlamentul European, s-a dezbătut Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS).

“Am intervenit în cadrul schimbului de opinii și am subliniat faptul că este important ca de la Bruxelles, să se ofere posibilitatea anumitor regiuni sau structuri asociative ad-hoc ale unor orașe să acceseze fonduri europene. Instituțiile europene trebuie să încurajeze autoritățile locale în vederea constituirii unor astfel de structuri regionale care au nevoi comune, iar soluțiile pot fi găsite doar împreună, așa cum este cea a Alianței Vestului”, susţine Buda.

“Chiar dacă este o discuție tehnică, aceasta este foarte importantă din perspectiva creșterii capacității de absorbție a fondurilor europene pentru regiuni, microregiuni sau orice altă entitate eligibilă. De aceea, recomand Comisiei Europene să aibă în vedere posibilitatea ca absorbția fondurilor europene să fie făcută și de unele structuri asociative care pot să fie ad-hoc. Adică nu se impune neapărat o forma asociativă agreată la nivel guvernamental care să confere vocație anumitor regiuni, ci să oferim această posibie și anumitor orașe sau alte structuri administrative care având în vedere nevoile lor, încearcă găsirea unor soluții împreună”, a spus Daniel Buda în intervenţia avută.

Poate sau nu poate accesa fonduri europene Alianţa Vestului?

“În România, avem Alianța Vestului, unde patru municipii și-au pus împreună nevoile în vederea absorbției fondurilor europene pentru rezolvarea comună a necesităților. Este o problemă a legislației? În România, se spune că nu ne lasă Bruxelles-ul. Eu cred că ar trebui să oferim posibilitatea acestor regiuni să procedeze la absorbția fondurilor europene chiar dacă nu au o structură agreată de guvern. Până la urmă, este important ca acei bani să ajungă în regiunea respectivă, să fie cheltuiți conform nevoilor din acea regiune și să nu stăm blocați în regulamentele europene”, a mai precizat europarlamentarul clujean.

În intervenţia avută, Daniel Buda a abordat şi problemele legate de dezvoltarea rețelei de apă și canalizare.

“În România, nu se puteau accesa fondurile cu această destinație în UAT-urile care au sub 2.000 de locuitori. Or, dacă noi discutăm de dezvoltarea nivelului de trai în diverse regiuni, atunci nu pot ca de la Bruxelles să stabilesc care este regiunea sau UAT-ul care are nevoie să primească aceste resurse financiare. De aceea, cred că trebuie să lăsăm nivelul național să decidă în mod clar care sunt regiunile care pot beneficia de fonduri europene și să nu stabilim de la Bruxelles acest lucru”, a conchis Buda.