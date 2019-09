Guvernul Dăncilă promite bunăstarea pensionarilor: „Cu siguranță avem bani!”

Practic, de la 1 septembrie vor fi majorate cinci milioane de pensii, prin creşterea punctului de pensie la 1.265 de lei. Procentual, susține Budăi, creşterea pe care o vor avea pensionarii pe talon va fi de aproximativ 15% „în mână”. Ministrul a dat asigurări că „există bani la buget” pentru acerastă creştere.

„Suntem cu toate pensiile recalculate, taloanele sunt tipărite, sunt făcute primele plăţi către Poşta Română. De luni, începem efectiv plata noilor cuantumuri de pensii. După cum ştiţi, prin Ordonanţa 114, am prevăzut această majorare de punct de pensie, astfel încât la construcţia bugetului pe anul 2019 am avut bază legală şi am majorat”, a declarat Marius Budăi.

La rândul ei, premierul Viorica Dăncilă i-a asigurat, duminică, pe pensionarii din PSD că Guvernul pe care îl conduce îi va sprijini întotdeauna, că le va fi un partener, că există bani pentru pensii, şi a adăugat că nu se sperie de proteste sau jigniri care aparţin unora „care nu vor binele României”.

Dăncilă, supărată pe „războiul” dintre bătrâni și tineri

„Cei care nu-şi tratează cu respect părinţii şi bunicii, nu au respect pentru nimic. Astăzi (n.red. duminică) creşte pensia minimă. Vreau să continuăm aceste lucruri şi le vom continua. Şi, pentru că m-a întrebat cineva dacă sunt bani, cu siguranţă da. Niciodată nu vom face un pas fără să ne asigurăm că există bani pentru pensii, pentru salarii. De aceea fac un apel către cei care vin în spaţiul public şi spun «nu sunt bani pentru pensii şi salarii». Nu pot să-i înţeleg”, a declarat Dăncilă, la Conferința Organizaţiei Pensionarilor din partid.

„Sunt pensionari care în ţara aceasta trăiesc de la pensie la pensie. Cât de cinic să fii să spui: «nu mai sunt bani»? Şi că un pensionar nu-şi mai ia pensia? Sunt oameni care au învăţat să conjuge doar verbul a tăia”, a afirmat preşedintele PSD, fiind de părere că mulţi din această ţară „ar trebui să ia din experienţa pensionarilor”, pentru că „ghioceii” de la tâmplele lor sunt dublaţi de multă experienţă şi de înţelepciune. Întâmpinată de un grup de protestatari, Dăncilă i-a criticat în context pe cei care au vrut şi mai vor să facă „război” între tineri şi seniori, între bugetari şi cei care lucrează la privat.

„Noi am susţinut întotdeauna dialogul, respectul. (...) Sunt unii care doar ştiu să jignească, nu vin cu o propunere, cu nimic constructiv. (...) Important este câte proiecte facem pentru oameni, cât de apropiaţi suntem de oameni. Nu o să ne sperie astfel de lucruri, pentru că suntem alături de oameni şi iubim oamenii. Întotdeauna în Guvernul României veţi avea un partener, sfaturile dumneavoastră vor fi binevenite. Aveţi tot respectul nostru, toată admiraţia noastră pentru ceea ce aţi făcut. (...) Trebuie să nu mai avem ură, să nu mai avem dezbinare, să fim mult mai uniţi şi să acţionăm pentru România şi pentru români”, a mai spus premierul.