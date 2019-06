Emil Boc nu recunoaşte înfrângerea PNL la alegerile europarlamentare pe Cluj în faţa USR

Deși liberalii deţin majoritatea în Consiliul Local şi în cel Judeţean, dar şi posturile de primar şi şef al Consiliului Judeţean, prin Emil Boc şi Alin Tişe, PNL s-au clasat doar pe locul secund în topul preferințelor clujenilor la euroalegerile din acest an. De asemenea, social-democrații au terminat la ani lumină de USR-PLUS și PNL, înregistrând un număr de voturi apropiat de UDMR.

“În primul rând, eu vreau să îi felicit pe clujeni pentru participarea extraordinară la alegeri. A fost un semn de cultură civică şi de democraţie autentică printr-un procent de aproape 70% dacă nu greşesc de participare la vot. Asta arată într-adevăr că acest oraş are un dinamism democratic, o cultură civică, are în sânge democraţia şi ştie să participe atunci când este cazul la luarea deciziilor importante prin vot. Partidul Naţional Liberal de la Cluj a adus cea mai mare zestre de voturi Partidului Naţional Liberal pe ţară. Cele mai multe voturi din ţară, aşa am văzut eu statistica, cele mai multe voturi pentru PNL au fost aduse din judeţul Cluj. Din acest punct de vedere, cred că PNL şi PNL Cluj pot să spune că sunt în graficul naţional, PNL a câştigat aceste alegeri la nivel naţional. La Cluj, faţă de alegerile anterioare, PNL a obţinut mai multe voturi. Îi felicit pe toţi cei care au participat la aceste alegeri, mă bucur că formaţiunile de centru-dreapta au la Cluj o majoritate consistentă, acest lucru arată modul şi direcţia de dezvoltare a oraşului”, s-a limitat să răspundă Boc, vineri, la un post de radio.

Clujul s-a putut lăuda cu a doua cea mai mare prezență la alegeri europarlamentare, fiind pe locul 2, după Ilfov, cu 61,11%. Alianţa USR PLUS a dominat categoric la nivelul municipiului Cluj-Napoca, dar şi în judeţ.

Câte voturi au obţinut partidele la Cluj

Alianța 2020 USR-PLUS – 119.302

Partidul Național Liberal (PNL) – 110.944

Partidul Social Democrat (PSD) – 39.474

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) – 36.502