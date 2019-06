De ce PNL nu a câştigat alegerile la Cluj, deşi Emil Boc are o cotă de încredere uriaşă

A spus că a fost surprins de rezultat şi că se va face o analiză în special în Cluj-Napoca, oraş condus de Emil Boc, primar care se bucură de o cotă de încredere de 75%.

„La Cluj nu am făcut o analiză, am decis în reuniunea BPN că vom face analize judeţ cu judeţ, localitate cu localitate. Am fost surprinşi de rezultat. Pe de altă parte, acolo PSD nu a câştigat, a fost zdrobit, redus la un scor infim. În Cluj, analiza în special în municipiu e interesantă. În judeţul Cluj am câştigat toate unităţile administrativ-teritoriale unde nu e populaţie maghiară majoritară şi cred că am mai pierdut în 3 localităţi unde a câştigat USR. În municipiul Cluj-Napoca trebuie să facem o analiză pentru că, totuşi, performanţa în admnistraţie a primarului PNL Emil Boc depăşeşte graniţele Clujului. Cercetările sociologice arată că Emil Boc se bucură de încredere de 75%, o încredere uriaşă pentru un administrator. Satisfacţia care există la nivelul muncipiului Cluj faţă de prestaţia reprezentanţilot PNL la administraţia locală nu s-a transpus în vot la alegerile europarlamentare. Aici trebuie să vedem exact care sunt motivele pentru care s-a ajuns la acest scor sub aşteptări”, a declarat Ludovic Orban, întrebat despre motivele pentru care PNL a ieşit pe locul doi la europarlamentare, la diferenţă mare după USR-PLUS.