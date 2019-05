Iohannis vrea demisia lui Meleșcanu și Carmen Dan: "Solicit demiterea imediată a ministrului de Externe şi a doamnei ministru de Interne"

Klaus Iohannis a avut o declarație extrem de dură la adresa lui Teodor Meleșcanu și a lui Carmen Dan după modul în care au fost gestionate alegerile Europarlamentare în weekend.

"După atâtea probleme este evident că trebuie să existe şi urmări politice. Cei care nu au organizat corespunzător sau chiar au organizat intenţionat prost aceste alegeri trebuie să plătească cu funcţia. Vorbesc de urmarea politică. Că ulterior se găsesc şi alte probleme este o chestiune pe care o vom discuta după ce există prima analiză. Fiindcă nu au ştiut să îşi dea demisia de onoare, solicit demiterea imediată a ministrului de Externe şi a doamnei ministru de Interne, imediat însemnând imediat", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Șeful statului s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că românii au fost nevoiți să stea la cozi ore în șir pentru a putea să-și exprime dreptul la vot.

"Cu toate aceste veşti bune, pozitive din ţară, din străinătate, din UE, nu trebuie să trecem cu vederea problemele grave care au apărut în timpul votării. Probleme grave în organizarea acestor două tururi de scrutin - europarlamentare şi referendum -, am avut probleme şi în ţară, foarte mulţi români s-au arătat revoltaţi că au trebuit să stea la coadă şi în ţară. Unii au reclamat că au fost mult prea puţine ştampile de vot, alţii au reclamat că au fost mult prea puţine cabine de vot şi aşa mai departe. Se vede că întreaga organizare a fost gândită pentru inhibarea votului şi nu pentru încurajarea votului. (...) Probleme extrem de grave au fost la multe dintre secţiile de votare din străinătate. Am văzut cu toţii, cu mare tristeţe şi multă supărare, imaginile cu mii şi mii de români stând la cozile interminabile, oameni care au ajuns dimineaţa la vot şi au ajuns să voteze seara, oameni care au ajuns la prânz la vot, au stat până seara şi nu au mai apucat să voteze. Probleme peste probleme. Aceste probleme trebuie rezolvate urgent fiindcă vine următorul tur de scrutin, în toamna acestui an avem prezidenţiale. Şi fiindcă nu am încredere în Guvern să găsească soluţii rapide şi corecte, voi înfiinţa la nivelul Administraţiei Prezidenţiale o comisie mixtă, care va începe să lucreze. Îi voi invita pe toţi cei care au atribuţii în domeniu. Rolul acestei comisii este de a identifica problemele majore, de a veni cu soluţii şi de a propune soluţii autorităţilor care pot veni cu reglementări - Parlamentului, Guvernului, AEP, în principal", a completat Klaus Iohannis.