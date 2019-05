Eckstein-Kovács, noul Avocat al Poporului? Zilele lui Victor Ciorbea sunt numărate

Mandatul Avocatului Poporului durează 5 ani, putând fi reînnoit o singură dată. Actualul Avocat a fost ales în această funcție în 2014, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului României. Cum mandatul lui Ciorbea a expirat deja în data de 6 mai, Opoziția parlamentară, formată din PNL, USR și PMP îl vrea acum pe fostul membru UDMR și consilier prezidențial al președintelui Traian Băsescu în această funcție.

„Da, îl susținem pe Eckstein-Kovács Péter pentru Avocatul Poporului! M-au întrebat prietenii, să le confirm dacă e adevărat sau nu că USR, PNL și PMP îl susțin pe Eckstein-Kovács Péter pentru funcția de Avocat al Poporului, în condițiile în care mandatul lui Victor Ciorbea a expirat în această lună. Da, e adevărat. Ideea ca Opoziția să susțină un candidat unic pentru Avocatul Poporului, prima opțiune fiind Eckstein-Kovács Péter, nu ne aparține, a fost lansată în mediul online, în timpul campaniei electorale, de către reprezentanți ai societății civile. Am discutat acest lucru cu colegii din USR și am ajuns la concluzia că este o idee cât se poate de binevenită, urmând să reluăm discuția pe tema asta, după alegeri. Ceea ce s-a și întâmplat, astăzi (n.red. marți)”, dezvăluie senatorul USR de Cluj, Mihai Goțiu.

Ce îl recomandă pe Eckstein-Kovács?

„Nu am participat la discuțiile liderilor grupurilor din Opoziție, de la Camera Deputaților, dar mi s-a confirmat că și cei de la PNL, și cei de la PMP au considerat benefică și viabilă propunerea. Cele mai importante argumente în favoarea candidaturii lui Eckstein-Kovács Péter nu sunt, însă, funcțiile de ministru delegat pentru minoritățile naționale și de consilier prezidențial, ci principialitatea lui extraordinară. De fiecare dată, când a avut de ales între o funcție publică și principii, a optat pentru principii. A demisionat din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Senatului, când colegii lui n-au vrut să susțină Legea ANI, și a renunțat la postul de consilier la Cotroceni, când fostul președinte a început să promoveze proiectul distructiv de la Roșia Montană. Anul trecut și-a dat demisia din UDMR, în semn de protest pentru sprijinul pe care partidul lui îl dădea celor de la PSD și ALDE în asaltul asupra Justiției. Acestea sunt cele mai cunoscute momente, dar sunt, însă, și multe altele despre care am cunoștință în lungii ani în care am militat pentru cauze comune”, este de părere Goțiu.

„Da, Eckstein-Kovács Péter este ceea ce ar trebui să fie orice politician român și, cu atât mai mult, un Avocat al Poporului. Nu degeaba, pentru ceea ce a făcut, cetățenii au scris pe poarta UDMR: «RESPECT ECKSTEIN-KOVÁCS PÉTER!» Și, da, ne-am asumat să-i reprezentăm pe cetățeni în Parlament și să ținem cont de argumentele și propunerile lor. Iar aceasta, cu Eckstein-Kovács Péter, susținut de întreaga Opoziție pentru funcția de Avocat al Poporului este una excepțională, pentru care ne vom bate să devină realitate. Și mă bucur că și cei de la PNL și PMP susțin demersul”, mărturisește senatorul USR.