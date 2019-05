Aurelia Cristea despre condamnarea lui Dragnea: "Am avut răbdare să aștept cadoul acesta"

“Am avut răbdare să aștept cadoul acesta”, a afirmat Aurelia Cristea pe contul personal de Facebook după ce, completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut sentința din primă instanță de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de închisoare.

“Au trecut aproape 4 ani de când, în calitate de membru PSD, am spus că nu e normal ca o organizație să-și aleagă în fruntea ei un condamnat penal (2015). Asta înseamna să nu ai un minim standard de valori și principii pe care să le respecți, ceea ce e foarte grav. Am decis atunci să mai rămân în continuare deputat PSD pentru că mi s-a parut că asa este corect față de colegii mei care m-au susținut și au fost în campanie alături de mine, dar și pentru cei care m-au ales. Sunt doi ani și patru luni de când mi-am dat demisia din PSD nedorind să girez nici măcar cu simpla calitate de membru acțiunile partidului și ale găștii de infractori de care era condus. Azi, rezultatul votului și condamnarea definitivă a lui Liviu Dragnea confirmă că atitudinea mea a fost una corecta! Celor care s-au încolonat imediat în spatele lui Liviu Dragnea și l-au susținut sau au stat mereu cu mâna întinsă pentru o sinecură oferită de acesta, le spun încă o data că fără un sistem de valori pe care să-l respectam nu putem progresa, nu putem construi sănătos. Sau mai simplu, “Nimic fără Dumnezeu! Am crezut și cred cu tărie în asta! Felicitări PSD, ești primul partid al cărui președinte în funcție e condamnat cu executare, a scris Aurelia Cristea pe contul personal de Facebook.