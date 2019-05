PNL Cluj, înfrângere usturătoare în faţa USR PLUS. Goțiu: Nu a fost doar un vot anti-PSD

Vicepreşedintele Senatului, Mihai Goţiu (USR), a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că votul exprimat în favoarea Alianţei 2020 USR PLUS a unul pozitiv, de încredere în cele două formaţiuni.

„Conform numărătorii paralele realizate de USR PLUS Cluj, cifrele fiind confirmate de BEC după numărarea a 98% din secţiile de votare din judeţul Cluj, Alianţa 2020 USR Cluj a zdrobit PNL în judeţ, obţinând 32,48% (118.937 voturi), faţă de 30,16% (110.424 voturi) cât au scos liberalii, dar şi în municipiul Cluj-Napoca, unde am obţinut 42,3% (79.095 voturi), mult în faţa liberalilor, care au primit 25,49 % (47.672 voturi). Votul dat a fost, în mare măsură, unul pozitiv, de încredere pentru noi, pentru că şi PNL a luat multe voturi, dar se pare că noi am convins mai mulţi oameni să voteze cu noi şi nu doar pe discurs anti-PSD, ci pe ceea ce am făcut în ultimii doi ani ca partid. Nu a fost doar un vot anti-PSD, ci şi unul pentru USR PLUS”, a spus Goţiu.

La alegerile locale din 2016, Emil Boc a câştigat pentru PNL Primăria Cluj-Napoca obţinând 64,76% (64.311 voturi), iar PNL s-a clasat pe primul loc la Consiliul Judeţean Cluj cu 37,99% (97.591 voturi) şi are şefia instituţiei prin Alin Tişe, liberalii având majoritate în CJ, cu 18 mandate din 37, şi în Consiliul Local Cluj-Napoca, 17 din 27.

De asemenea, la alegerile parlamentare din 2016, PNL s-a clasat pe primul loc în judeţul Cluj cu 27,63% (66.001 voturi).