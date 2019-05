Rezultate alegeri. Emanuel Ungureanu: “USR va fi pe primul loc la Cluj, cu un scor foarte mare”

"Ceea ce s-a întâmplat la Cluj este un fenomen fantastic. (...) Sunt convins că USR Cluj va fi pe primul loc la Cluj, cu un scor foarte mare, care ne obligă extraordinar de mult şi ne responsabilizează să fim acea forţă politică care să schimbe cu adevărat conceptul de funcţie în cel de slujire a unei comunităţi. Sunt convins că această victorie uriaşă a oamenilor de bun simţ din această ţară ne obligă pe noi să fim responsabili şi să aducem României proiecte concrete care să dezvolte această ţară", a mai spus deputatul USR.

La rândul său, senatorul USR Cluj Mihai Goţiu consideră că procentul prezenţei la vot înregistrat duminică, la alegerile europarlamentare, reprezintă o revenire la normalitate.

"Spre deosebire de alţi colegi ai mei, (n. red. - consider că) nu e un rezultat al prezenţei la vot care să mă surprindă. E un lucru pe care îl susţin de mulţi ani, că implicarea civică va duce şi la schimbarea clasei politice din România. Am făcut parte în Cluj din mişcările civice, am văzut cum se formează aceste mişcări, am văzut ce s-a întâmplat cu Roşia Montană, apoi, în 2014, cu dreptul la vot al cetăţenilor din Diaspora, care a fost şi atunci încălcat şi cum lumea s-a mobilizat. Din acest punct de vedere, mă bucur că sunt la Cluj, când am văzut acest rezultat", a declara Mihai Goţiu, duminică seara, după încheierea votului.

Acesta consideră că procentul mare de prezenţă la vot înregistrat în judeţul Cluj şi în municipiul reşedinţă arată că acest loc este "simbolul schimbării în România, de la mişcările civice la cele politice".

"Procentul prezenţei la vot în judeţul Cluj, peste 60%, Cluj-Napoca se apropie de 70%, arată foarte clar mesajul pe care Clujul îl transmite întregii Românii", a spus senatorul USR.