PRO România dă asigurări: Pentru noi, PSD nu reprezintă o opțiune! (PE)

Aceștia au declarat că proiectul politic căruia i-au pus bazele este unul cu totul nou și că nu se pune problema întoarcerii la PSD, indiferent cine ar fi la conducerea acestui partid.

”PRO România nu se adresează doar foștilor PSD-iști. Așa cum am declarat în repetate rânduri, suntem un proiect politic de centru-stânga, pro-european, pro-business, căruia i s-au alăturat foarte mulți oameni dezamăgiți de politică sau persoane care nu au făcut deloc politică până în acest moment, oameni care își pun speranțele în acest start-up politic. Așadar, orice discuție pe marginea întoarcerii la PSD nu își are sensul”, a declarat tranșant, pe această temă, Aurelia Cristea.

Declarațiile fostului ministru clujean vin să întărească afirmațiile lui Victor Ponta, care a declarat săptămâna trecută, la Timișoara, că liderii formațiunii nu vor reveni în vechiul partid chiar dacă actualul președinte PSD va fi detronat.

"Nu sunt pesedist şi nu ne întoarcem la ei. Nu am plecat de la PSD ca să ne întoarcem acolo, chiar dacă pleacă Dragnea", a afirmat Victor Ponta.

Și Corina Crețu a fost vehementă în privința relației sale cu PSD, într-un interviu acordat recent presei clujene.

”Cred că nu e un secret pentru nimeni că eu am fost și am rămas social-democrată, dar din păcate m-am văzut nevoită ca, în urma celor mai recente decizii ale leadershipului PSD, să mă desprind de acest partid. PSD a fost deturnat și, în opinia mea, nu mai reprezintă un partid social-democrat autentic. PRO România reprezintă adevărata stângă românească, social-democrația europeană”, a comentat Corina Crețu.

”Scorul nostru în aceste alegeri va demonstra faptul că putem construi o stângă sănătoasă, întinerită, fresh, capabilă să genereze bunăstare. Desigur, social-democrații de bună-credință sunt bineveniți în PRO România, la fel ca toți cei care înțeleg că e nevoie de o schimbare de mentalitate”, a adăugat Aurelia Cristea.

De altfel, având în vedere relațiile tensionate dintre PSD și social-democrații europeni, este foarte probabil ca, în funcție de configurația politică de la Bruxelles de după alegerile europarlamentare, PRO România să fie singurul partid de stânga din țară afiliat grupului social-democrat progresist din Parlamentul European.

