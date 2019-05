10 motive pentru care Traian Băsescu este cel mai bun candidat pentru Parlamentul European (PE)

1. Traian Băsescu este cel mai experimentat om de stat român aflat în activitate. Nici unul dintre candidați nu are experiența de șef de stat pe care Traian Băsescu a acumulat-o vreme de un deceniu. În plus, el are o activitate bogată în calitate de ministru, de parlamentar și de șef de partid. Această experiență poate fi decisivă în negocierea unor chestiuni sensibile pentru România.

2. Excelente conexiuni la nivel european. Traian Băsescu a participat, vreme de un deceniu, la reuniunile europene la cel mai înalt nivel și și-a creat un portofoliu de relații care poate fi folosit pentru binele României. Va fi un membru al Parlamentului European cu o voce puternică și clară.

3. O bună reputație la nivel internațional. Traian Băsescu are o reputație excelentă printre aliații României din lumea occidentală, indiferent dacă aceștia fac parte din Uniunea Europeană sau nu. Angajamentul său ferm în favoarea NATO și a Uniunii Europene, poziția clară în chestiuni precum solidaritatea Occidentului față de criza economică sau față de criza migranților i-au adus respectul liderilor lumii occidentale.

4. Este un lider recunoscut și apreciat în cea mai importantă forță politică europeană. Partidul Popular European (PPE) va domina și viitoarea configurație politică a Parlamentului European. Traian Băsescu este un membru respectat al familiei popularilor europeni, atât pentru meritele sale în calitate de fost șef de stat, cât și în calitatea de membru al Biroului Politic al PPE care care revine fiecărui șef de partid din familia popularilor.

5. O excelentă competență administrativă. Traian Băsescu și-a pus amprenta asupra reformelor care au dus la modernizarea României, astfel încât țara noastră își poate îndeplini onorabil obligațiile care derivă din calitatea sa de membru al Uniunii Europene și al NATO. Competența sa va fi extraordinar de folositoare Parlamentului European, care se va afla în centrul reformelor care vor transforma Uniunea Europeană într-un actor global mai puternic și mai performant.

6. Un adevărat lider regional. Cu mult curaj, Traian Băsescu s-a afirmat drept un lider vizionar ale acestei regiuni europene. El se bucură de apreciere nu doar în România, ci și în celelalte țări din această parte a Europei, din țările baltice până în Grecia sau în Turcia și din Ucraina și Republica Moldova până la Bruxelles.

7. Onestitatea. Traian Băsescu a ales să spună adevărul chiar și atunci când acesta i-a adus dezavantaje pe termen scurt. Pe termen lung, a câștigat respectul tuturor, chiar și pe cel al adversarilor săi politici. Își respectă cuvântul dat și spun adevărul - două calități tot mai rare în politica europeană.

8. Patriotismul. Mai presus de orice, Traian Băsescu își iubește țara. A știut întotdeauna să pună interesele României și ale românilor mai presus de orice interese personale, de grup sau de partid. Pentru că este un patriot onest, el a știut să treacă peste rivalitățile politice pentru a apăra binele comun al românilor.

9. Inteligența. Traian Băsescu este unul dintre cei mai inteligenți oameni de stat din trecutul recent al României. A demonstrat această calitate în clipe grele de cumpănă, atunci când a reușit să conducă cu bine România prin cele mai grele furtuni ale timpului nostru, reprezentate de criza economică globală, de amenințările teroriste sau de războaiele care au izbucnit în apropierea granițelor noastre.

10. Viziunea. Traian Băsescu este singurul om de stat care a formulat clar viitorul proiect de țară: Unirea cu Republica Moldova. În calitate de membru al Parlamentului European, va putea lupta la Bruxelles pentru îndeplinirea acestui deziderat național, care va reprezenta, în sfârșit, eliminarea consecințelor funeste ale Pactului Ribbentrop - Molotov și revenirea României la granițele sale firești. Bineînțeles, Unirea va fi făcută cu consimțământul românilor dintre Prut și Nistru.

Publicat de SC Monitorul de Cluj SRL la comanda PMP. Cod Mandatar Financiar Central 41190004.