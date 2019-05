Cristian Lungu, președinte PMP Cluj: ”Răspunsul la criza demografică este o Europă a familiilor!”(PE)

Scăderea accentuată a natalității și fenomenul de îmbătrânire a populației i-au făcut pe unii teoreticieni să vorbească despre un declin al Occidentului și pe unii dintre decidenți să încerce să rezolve această problemă prin migrație. Senatorul Vasile Cristian Lungu, președintele PMP Cluj și candidat în alegerile pentru Parlamentul European, crede că soluția este cu totul alta: o Europă a familiilor.

”Pentru a găsi cea mai bună soluție pentru a rezolva problema crizei demografice, trebuie să ne întoarcem la rădăcinile construcției europene. Fondatorii Uniunii Europene de azi erau creștin-democrați care doreau să evite posibilitatea izbucnirii unui nou război care să devasteze continentul. Dacă ținem cont de acest fapt istoric, ne putem da seama că soluția creștin-democrată la problema demografică este susținerea unei Europe a familiilor”, a spus președintele PMP Cluj.

Vasile Cristian Lungu a dat și detalii despre această soluție care poate duce la echilibrarea piramidei demografice prin creșterea natalității. ”Avem nevoie de o politică europeană care să sprijine familiile. Nu vorbesc despre bani nemunciți care să fie dați cuiva, pentru că aceasta este o soluție de tip marxist. Vorbesc despre crearea unui cadru coerent prin care, de exemplu, familiile formate din oameni care muncesc și care își trimit copiii la școală să aibă posibilitatea să își cumpere o locuință decentă. În loc să le propunem acestor familii apartamente sociale, mai bine să folosim bani europeni pentru a finanța proiecte comunitare care presupun viabilizarea unor terenuri în așa fel încât familiile să își poată construi locuințe moderne, în funcție de nevoile lor concrete, pentru că o familie cu un copil are anumite nevoie, pe când una cu trei sau patru copii are cu totul alte nevoi. Soluția ar fi eficientă și pentru a reduce presiunea imobiliară din orașe precum Clujul, unde locuințele devin prea scumpe pentru multe categorii de tineri”, a adăugat candidatul PMP la alegerile pentru Parlamentul European.

De asemenea, Vasile Cristian Lungu dorește reguli mai flexibile în mai multe domenii. ”În domeniul dreptului muncii, cei de stânga vorbesc mereu de reducerea timpului de lucru, în condițiile în care ne confruntăm și cu o criză a forței de muncă. PMP ar dori altceva: reguli mai flexibile pentru cei care au copii mici. Oamenii pot să lucreze la tot opt ore pe zi, însă pot beneficia de un program mai flexibil, care să îi încurajeze să își ducă copiii la școală, de exemplu, sau să fie alături de cei mici atunci când aceștia se îmbolnăvesc. O astfel de soluție ar fi și în beneficiul companiilor, care își păstrează angajații valoroși, cât și în beneficiul familiilor”, a spus președintele PMP Cluj.

În acest context, Vasile Cristian Lungu crede că autoritățile din țările Uniunii Europene greșesc atunci când cred că problema demografică poate fi rezolvată prin migrația din afara spațiului european. ”Uniunea Europeană și-a dovedit cu prisosință generozitatea și solidaritatea cu cei aflați în nevoie. Va continua să acorde azil din motive umanitare celor care fug de război sau de situații în care viețile lor sunt puse în pericol. Însă, atunci când vorbim de alte tipuri de migrație, cred că problemele trebuie rezolvate acolo unde apar. Așa este cazul migranților din Orientul Mijlociu. Aceștia trebuie ajutați să rămână în țările lor. Este mai eficient să investești bani europeni pentru a-i ajuta acasă decât să le oferi bani pentru a veni în Uniunea Europeană. În plus, este și o abordare mult mai umană: acești bani europeni ar contribui la dezvoltarea acestor țări mai sărace și, în plus, familiile de unde provin migranții de azi nu ar mai fi sfâșiate de drama plecărilor pe un alt continent, cu o altă civilizație, cu o altă religie, cu o altă cultură”, a mai spus președintele PMP Cluj.

Publicat de SC Monitorul de Cluj SRL la comanda PMP. Cod Mandatar Financiar Central 41190004.