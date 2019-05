Pro România vrea sa bată scorul PSD la Cluj la următoarele alegeri. Cristea: “Nu e chiar atât de greu!”

Aurelia Cristea a anunțat că, la alegerile europarlamentare din 26 mai, ținta organizației Cluj a PRO România este de a realiza un scor mai bun decât cel al organizației PSD.

"În ultima perioadă, foști colegi din PSD care sunt cu adevărat social democrați vin în continuare foarte mulți înspre noi. Dinspre primării, dinspre lideri de organizații din județ. Vin pentru că își doresc să schimbe ceva și nu se mai regăsesc în actualul PSD confiscat de liderul de la Teleorman și echipa lui. Pactic PRO România este o alternativă în care eu cred și am simțit-o ca și un omcare a trăit aproape 20- de ani ca și membru PSD, este o alternativă social democrată orientată spre Europa, progresistă. Ne propunem la Cluj să batem PSD-ul la următoarele alegeri pentru că nu e chiar atât de greu. Eu cred că orice om care a votat până acum PSD și a crezut, fiind acolo destul de mulți oameni compenteți, văzând că au fost eliminați aproape toți și astăzi, incompentența, nesimțirea și tupeul sunt la la rang de virtute și de valori, eu cred că va vota PRO România", a afirmat Aurelia Cristea.

Leonard Horvath, liderul organizației Cluj-Napoca, a afirmat că, la ora actuală, clasa politcă din România este repetentă la toate capitolele.

"Am acceptat provocarea de a prelua organizația municipală Cluj-Napoca a PRO România și ne dorim să avem rezultate la Cluj. Dorim să facem o altă politică, o politică pentru toți clujenii. Acest partid este un fel de stard-up politic cu tineri care au experiență vastă în spate și care, doresc să schimbe generația în politică. Atât în europa cît și în România, se pare că acesta este curentul în politică. Lumea așteaptă altceva. La Cluj-Napoca ne organizăm și suntem într-o organizare continuă. În județ avem deja organizații în aproape toate comunele.Ppractic suntem pregătiți pentru aceste alegeri. Este anormal ceea ce se întâmplă astăzi în politică. Practic suntem repetenți la toate capitolele, înclusiv la accesări de fonduri europene. Dacă astăzi România ar fi știut să acceseze fonduri europene și să aducă investiții pentru că investițiile aduc bunăstare, nu ar fi fost problema să ia bani Guvernul de la investiții ca să dea pensii sau să mărească salariile. Problema este că avem o rata de absorbție a fondurilor europene de sub 20%. Suntem practic pe ultimul loc în Europa. Ceea ce seîntâmplă în această campanie electorală este total anormal. Am văzut la Iași războiul acesta româno-român, în care cetățenii sunt la un pas să de încaiere pe stradă, este ceva anormal. Noi milităm pentru o campanie electorală normală în care oamenii să vină cu proiecte nu numai cu critici. Să vină cu ceea ce vor să facă în Parlamentul European nu numai să criticăm ce a făcut guvernul sau nu a făcut guvernul sau ce va face opoziția când va ajunge la guvernare. Lumea așteaptă soluții. Ne dorim la Cluj-Napoca să devenim o variantă credibilă politică la nivel local, ovariantă credibilă atât la PNL cât și la PSD și apelăm la calm. De 30 de ani toată lumea vine și spune că oferă soluții dar de fapt nu se vede practic absolut nimic. Ponta a încercat în PSD să facă o alternativă dar nu a putut de baronii locali și afost dat la oparte. Când nu te regăsești într-un anumit partid, dacă îți mai dorești să faci politică și să faci ceva pentru cetățeni, îți faci o altă variantă, a declarat Leonard Horvath.