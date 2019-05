Primul miting electoral al Alianţei USR PLUS la Cluj-Napoca. “Aici nu este totul perfect”

"Este primul miting electoral al Alianţei USR PLUS. Nu e puţin lucru. E începutul unui drum grozav pe care îl vom face împreună. (...) Nu este totul perfect nici la Cluj. Sunt sigur că aceste practici dâmboviţene vor dispărea când în Cluj vom avea administraţie USR. Ne-am săturat de hoţia din politica românească, ne-am săturat de minciună, de incompetenţă, de promisiunile care nu sunt îndeplinite niciodată. De fiecare dată la alegeri primim promisiuni. Ni s-au promis autostrăzi, nu avem nici astăzi o autostradă care să lege Clujul de Bucureşti sau de Iaşi, ni s-au promis spitale regionale, ce au făcut, nimic, spitalele sunt la fel de murdare, ni s-au promis şcoli mai bune pentru tinerii noştri, ce au făcut, nimic. Ne-au gazat în 10 august. În trei ani, nu am văzut decât eforturile Parlamentului de a-l scăpa pe Liviu Dragnea de puşcărie. În fiecare an, România pierde 38 miliarde de euro, acesta este costul corupţiei. Fără hoţie, ajungem departe", a spus Dan Barna.

La rândul său, preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat este decis să meargă până la capăt pentru a eradica hoţia, prostia şi sărăcia din România.

"Trebuie să ne debarasăm de hoţie, de prostie şi de sărăcie. În România, hoţia şi prostia ne-au ţinut în sărăcie. Trebuie să eradicăm hoţia, să eradicăm prostia şi să eradicăm sărăcia. (...) Aşa cum ne învaţă şi Ciuleandra, intrăm în horă. Sunteţi aici şi am intrat cu toţii în horă. Haideţi să jucăm hora asta şi haideţi mai ales să înteţim ritmul şi să ne învârtim până când ducem România asta într-o normalitate pe care o vrem cu toţii", a spus Dacian Cioloş, în acordurile melodiei amintite.

El a adăugat că pentru a schimba lucrurile e nevoia de forţa tuturor, nu a unui singur om.

"De multe ori mi s-a reproşat că sunt ezitant, că sunt indecis, că nu prea ştiu ce vreau. Vreau să vă spun astăzi, aici, că sunt mai decis ca oricând să merg până la capăt şi că n-o să mă oprească nicio ameninţare, pentru că sunt hotărât să schimbăm împreună această ţară. Dar niciun salvator singur nu poate să schimbe România. (...) De data asta e nevoie de noi toţi. (...) Forţa este în noi toţi", a mai spus preşedintele PLUS.

Alianţa 2020 USR PLUS a organizat, duminică, la Cluj, primul său miting electoral pentru alegerile europarlamentare, la care au participat 4.000-5.000 de persoane, potrivit organizatorilor, alături de candidaţii celor două formaţiuni.