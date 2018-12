Seplecan îi răspunde lui Nicoară: "Unii mă îndrumă să vă fac plângere pentru tăinuire și declarație mincinoasă!"

Marius Nicoară a declarat că nu l-a sprijinit în niciun fel pe Mihai Seplecan în obținerea vreunei funcții de conducere, fie în sfera privată sau cea publică. Cu toate acestea, un document adus de Cătălin Bichescu, avocatul fostului președinte CJ, l-a luat prin surprindere pe senatorul PNL, care a început să se bâlbâie în fața completului. Documentul adus în instanță de apărătorul lui Seplecan arată că, pe vremea când Nicoară era în USL, acesta ar fi semnat o recomandare pentru numirea lui Mihai Seplecan în funcția de director adjunct la SC Electrica Furnizare SA.

"Domnule senator, Dumnezeu spune să răspundem răului cu bine. Eu așa am să fac, dar o fac doar din respect și bun simț față de vârsta pe care o aveți și pentru că am fost «prieteni» atâția ani. Sau cel puțin eu așa am crezut și am simțit.

Știm că aveți deja un an de pușcărie cu suspendare sub supraveghere și continuați să faceți o declarație falsă sub jurământ. La toate acestea, tăinuiți și persoana care a «venit in audiență» să vă spună că diploma mea este «falsă». Unii mă îndrumă să vă fac plângere pentru tăinuire și declarație mincinoasă, să aveți două suspendări și să luați cu executare. Dar eu nu am să o fac, nu vreau răul aproapelui și nu am să dorm mai liniștit noaptea. Din contră, eu vă mulțumesc frumos pentru tot!

Mă doare sufletul când văd unde ați ajuns și cât de tare v-ați degradat din punct de vedere moral. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze, căci eu v-am iertat de mult", a scris Mihai Seplecan pe pagina sa de Facebook.

Având în vedere faptul că Mihai Seplecan nu s-a prezentat la acest termen, avocatul său declarând că acesta se află în străinătate, completul a dispus amânarea următorului proces pentru data de 14 ianuarie 2019.