Emil Boc, intervenție la Bruxelles: "Am precizat nevoia simplificării și scurtării procedurilor de absorbție a fondurilor europene"

Intervenția de miercuri în plenul Comitetului European al Regiunilor, de la Bruxelles, a venit în urma dezbaterii cu privire la "Viitorul Politicii de Coeziune". La această întâlnire a luat parte și Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, edilul Clujului accentuând "importanța continuării politicii de coeziune întrucât are efecte concrete și directe în viața fiecărui cetățean al Uniunii Europene".

"După Polonia, Italia și Spania, România este al patrulea beneficiar al fondurilor de coeziune în exercițiul financiar 2021 - 2027. Am precizat nevoia simplificării și scurtării procedurilor de absorbție a fondurilor europene și necesitatea menținerii regulii «n+3» actuale și pentru exercițiul financiar următor. Pentru perioada 2021-2027 se va aplica pentru prima dată un nou instrument de colaborare «city-to-city» intitulat European Urban Initiative, instrument care va permite și Clujului să finanțeze unele proiecte în domeniul inovării și mobilității urbane", punctează Emil Boc pe pagina de Facebook.

Conform primarului, noua politică de coeziune se va concentra pe cinci obiective tematice (în comparație cu 11 în prezent):

- Smarter Europe

- A Greener, carbon free Europe

- A more Connected Europe

- A more Social Europe

- A Europe closer to citizens.