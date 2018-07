Cele 40 de gafe de exprimare, punct cu punct, din mandatul premierului

Deputatul PNL, Ovidiu Raeţchi, a făcut, miercuri, un bilanţ al gafelor şi greşelilor de exprimare ale premierului Viorica Dăncilă, în cele şase luni de mandat, comparând-o pe aceasta cu un cunoscut personaj al bancurilor româneşti, spunând că „Dăncilă este Bulă al anilor 20-20”.

„Dăncilă este Bulă al anilor 20-20; La un an de guvernare, gafele ei vor depăşi oficial numărul bancurilor cu Bula de pe vremea lui Ceauşescu; Spre deosebire de Dancila, Bula era, totuşi, inofensiv şi simpatic”, şi-a început postarea deputatul PNL, Ovidiu Raeţchi, pe Facebook.

Liberalul a contabilizat geşelile gramaticale şi de exprimare ale premierului Viorica Dăncilă, apărute în spaţiul public, în timpul declaraţiilor sau conferinţelor de presă, spunând că este „adevărul bilanţ al premierului Viorica "Bula" Dancila”.

„1. În cadrul unei şedinţe de guvern, a spus 20-20 în loc de 2020: "Tot astăzi adoptăm în perspectiva Euro douăzeci-douazeci şi hotărârea Guvernului".

2. A spus de şase ori „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină”, în timpul unei şedinţe a Executivului, citind de pe foi.

3. La întâlnirea cu premierul Benjamin Netanyahu, singurul răspuns pe care premierul Dancila a ştiut să-l dea la o întrebare în limba engleză din partea omologului israelian a fost: “He, he”.

4. Gafa de protocol la întâlnirea cu Papa Francisc. Viorica Dancila nu a învăţat în engleză formula de adresare către Suveranul Pontif, rostind: “Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity”.

5. "Cei care dezinformează UE sunt autişti"- declaraţie care i-a adus o plângere la CNCD.

6. Întrebată de presă dacă îi este frică de o plângere penală, prim-ministrul a răspuns că „Orice om îi este teamă de o plângere penală”.

7. A vrut să plece de la întâlnirea cu premierul croat Andrej Plenković, pe care Dancila l-a invitat în Palatul Victoria înaintea intonării imnurilor celor două ţări. Acesta i-a făcut un semn discret să aştepte.

8. A repetat gafă şi i-a făcut semn premierului croat să intre în Palat înainte de salutarea gărzii de onoare.

9. La finalul declaraţiilor comune, premierul Dancila i-a propus acestuia într-o engleză stricată: “Make a photo?”.

10. În conferinţă de presă comună, Dancila a declarat: “Am avut discuţii foarte interesante privind cooperarea noastră (…) şi în perspectiva apartenentei cele două state”.

11. "Putem spune, pe scurt, că REDUCEM DEMOCRAŢIA... ăăă... reducem birocraţia"- afirmaţie făcută în timpul unei şedinţe de guvern.

12. "Avem apoi oraşul medical universal...universitar Complex Carol Davila, care se va construi în zona de nord a Capitalei".

13. “Sunt trei stadioane care deja se fac: Dinamo, Rapid şi..Giuleşti” (după ce s-a uitat în mod vizibil pierdută după consilieră, aşteptând să i se şoptească un răspuns).

14. La primirea premierului eston Juri Râtaş, Viorica Dancila a rămas blocată pe pistă din aeroportul Mihail Kogălniceanu, după care şi-a întrebat consilierul dacă trebuie să aştepte onorul de la soldaţii de garda sau poate pleca.

15. I-a uitat numele premierului eston Juri Râtaş în cadrul declaraţiilor oficiale.

16. Episodul arborării greşite a steagului Estoniei, situaţie corectată chiar de premierul Juri Râtaş, în timp ce Viorica Dancila a asistat impasibilă, ba chiar a mai şi aplaudat gestul acestuia la final.

17. La moţiunea de cenzură depusă de PNL, în Parlament, a spus Banca Monetară în loc de Banca Mondială: "Când nu aţi mai avut cum să negaţi performanţele economice ale acestei guvernări, recunoscute de Fondul Monetar Internaţional, Banca Monetară(..)"

18. "De ce minţiţi oamenii că în fiecare lună a crescut preţurile?"- afirmaţie în Parlament, la moţiunea de cenzură.

19. "Această dezinformare este pur şi simplu o minciună!" - afirmaţie în Parlament, la moţiunea de cenzură.

20. "Majorările de preţuri s-au diminuat."- afirmaţie în Parlament, la moţiunea de cenzură.

21. “Criticile aduse Guvernului de către Opoziţia PARLAMENTALA”.

22 În deplasarea de la Lisabona, Dancila i-a vorbit premierului portughez despre provocările UE care vor apărea “prost” Brexit.

23. La întoarcerea din vizită făcută în Portugalia, Dancila a declarat că a vorbit despre preluarea “Preşedinţiei României”, fiind vorba de fapt despre preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului European.

24. În cadrul aceloraşi declaraţii, Dancila a spus că a mai vorbit şi despre dezvoltarea relaţiei “privelegiate” dintre România şi Portugalia.

25. Într-un interviu acordat la Bruxelles după o întâlnire cu prim-vicepresedintele CE, Franş Timmermans, Dancila a declarat că au vorbit despre “abuzul în servici”.

26. În cadrul aceluiaşi interviu, Dancila a vorbit despre “dosare care pe urmă au fost achitate”, neştiind că doar oamenii pot fi achitaţi, nu şi dosarele.

27 "Aceste lucruri trebuiesc puse în balanţă”; “Îmi doresc ca să pornim de la un moment zero”; “S-a arătat nemulţumirea faptului că nu exista consens”.

28. La Simfonia Lalelor, în Piteşti, copii de grădiniţă au fost puşi să defileze în faţa premierului Dăncilă, iar o fetiţă de 3 ani a fost pusă să stea în cap în faţa sa. Premierul Dăncila a aplaudat fericită.

29. "Dorim să ne anexăm pe prevenţie", în loc de "să ne axăm pe prevenţie".

30. “Am participat la punerea în FUNCŢIE a staţiei de pompare…”.

31. Într-o şedinţă de guvern a pronunţat de trei ori "Boing" numele companiei "Boeing".

32. "Faceţi un exerciţiu DE IMAGINE şi puneţi-vă în locul meu”.

33. „Am dat ordonanţă de urgenţă cu privire la persoanele cu DEZABILITĂŢI”.

34. „Cu aceste soluţii veţi rezolva problemele care le aveţi”.

35. "Am reuşit să acredităm autorităţile de MENEGEMENT”.

36. „Educaţia şi sănătatea cetăţeanului sunt PREMORDIALE”.

37. „Vreau o relaţie instituţională bună PREŞEDENŢIE, Guvern, Parlament.”

38. Într-o emisiune TV, întrebata de inundaţii şi dacă sunt culturi afectate, Viorica Dancila răspunde afirmativ, iar apoi recita, minute în şir, despre programele de irigaţii ale Guvernului .

39. “Acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la staţia de pompare”.

40. Crede că Pakistan şi Iran sunt în UE: "Bineînţeles că nu încercăm să intervenim în problemele interne ale unui stat membru cum este Iranul sau Pakistanul, dar cred că este nevoie de discuţii cu cei care sunt factori de decizie că drepturile femeii să devină o realitate”, acestea fiind cele 40 de greşeli identificate de parlamentarul liberal.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat, luni, bilanţul Executivului la şase luni de la guvernare, spunând că veniturile la buget în semestrul I al anului 2018 au fost de 132 miliarde lei, mai mari cu 12% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, când veniturile au fost de 117,2 miliarde lei.